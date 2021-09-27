"Найбільш ймовірний сценарій". Глава Pfizer допустив щорічну вакцинацію від коронавірусу

За словами Альберта Бурли, щеплення доведеться робити кожні 12 місяців через мутацію вірусу і виникнення нових штамів.

Людство зможе повернутися до нормального життя після пандемії коронавірусної хвороби протягом цього року, однак, не виключено, що проходити повний курс вакцинації від Covid-19 доведеться кожні 12 місяців. Про це в інтерв'ю телеканалу ABC в неділю, 26 вересня, повідомив генеральний директор фармацевтичної компанії Pfizer Альберт Бурла.

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"Я думаю, що протягом року ми зможемо повернутися до нормального життя", — сказав він.

За словами Бурли, повернення до нормального життя буде супроводжуватися деякими складнощами, зокрема і необхідністю знову вакцинуватися.

"Я не думаю, що ... штами більше не будуть з'являтися, і я не думаю (...) що ми зможемо прожити своє життя без щеплень", — заявив глава компанії.

Він додав, що найбільш вірогідний з точки зору сценарій розвитку ситуації полягає в тому, що ревакцинація буде необхідна через подальшу мутацію коронавірусу і виникнення нових штамів.

"У нас будуть вакцини, яких вистачить як мінімум на рік, і я думаю, що найбільш вірогідним сценарієм буде щорічна вакцинація, але насправді ми цього не знаємо, нам потрібно почекати і подивитися дані", — вважає глава Pfizer.

Журналісти зазначили, що пророкування Бурли щодо того, коли світ може повернутися до нормального життя, збігається з прогнозом гендиректора компанії Moderna Стефана Банселя.

Нагадаємо, раніше у Pfizer повідомили про ефективність введення третьої дози вакцини від коронавірусу для захисту організму від нових штамів коронавірусу.

У свою чергу члени консультативної групи Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) заявили, що наразі підтвердження безпеки "бустерної" дози для молодих людей немає, проте її можна застосовувати для імунізації старшого населення.

Також Фокус повідомляв, що українська влада має намір ввести обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для вчителів і державних службовців.