"Наиболее вероятный сценарий". Глава Pfizer допустил ежегодную вакцинацию от коронавируса

По словам Альберта Бурлы, прививки придется делать каждые 12 месяцев из-за мутации вируса и возникновения новых штаммов.

Человечество сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавирусной болезни в течение этого года, однако не исключено, что проходить полный курс вакцинации от Covid-19 придется каждые 12 месяцев. Об этом в интервью телеканалу ABC в воскресенье, 26 сентября, сообщил генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла.

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"Я думаю, что в течение года мы сможем вернуться к нормальной жизни", — сказал он.

По словам Бурлы, возвращение к нормальной жизни будет сопровождаться некоторыми сложностями, в том числе и необходимостью снова вакцинироваться.

"Я не думаю, что… штаммы больше не будут появляться, и я не думаю (…) что мы сможем прожить свою жизнь без прививок", — заявил глава компании.

Он добавил, что наиболее вероятный с точки зрения сценарий развития ситуации заключается в том, что ревакцинация будет необходима из-за дальнейшей мутации коронавируса и возникновения новых штаммов.

"У нас будут вакцины, которых хватит как минимум на год, и я думаю, что наиболее вероятным сценарием будет ежегодная вакцинация, но на самом деле мы этого не знаем, нам нужно подождать и посмотреть данные", — считает глава Pfizer.

Журналисты отметили, что предсказание Бурлы касательно того, когда мир может вернуться к нормальной жизни, совпадает с прогнозом гендиректора компании Moderna Стефана Банселя.

Напомним, ранее в Pfizer сообщили об эффективности введения третьей дозы вакцины от коронавируса для защиты организма от новых штаммов коронавируса.

В свою очередь члены консультативной группы Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) заявили, что на данный момент подтверждения безопасности "бустерной" дозы для молодых людей нет, однако ее можно применять для иммунизации старшего населения.

Также Фокус сообщал, что украинские власти намерены ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для учителей и государственных служащих.