В США не рекомендуют прививаться бустерной дозой вакцины Pfizer от COVID-19

Ревакцинацию могут проходить люди старше 65 лет и лица из группы высокого риска заражения, в том числе педагоги и медицинские работники.

Члены консультативной группы Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) выступили против введения бустерной дозы вакцины Pfizer всем желающим. Об этом сообщает NBC News.

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Третью дозу препарата от COVID-19 рекомендуют вводить людям старше 65 лет и гражданам, которые попадают в группу высокого риска заражения и болезни.

Консультативная группа FDA в ходе заседания отклонила просьбу компании Pfizer полностью одобрить введение бустерных доз вакцины от COVID-19 людям в возрасте от 16 лет. Свое решение члены комиссии объяснили тем, что сейчас нет весомых доказательств того, что ревакцинация третьей дозой препарата абсолютно безопасна для молодых людей.

"Нас просят одобрить эту вакцину в виде трех доз для людей в возрасте 16 лет и старше без каких-либо четких доказательств того, что третья доза для молодых людей по сравнению с пожилыми имеет какое-либо значение", — заявил член консультативной группы, доктор Пол Оффит.

По итогам заседания консультативная группа FDA сузила круг лиц, которые могут привиться бустерной дозой вакцины от COVID-19 Pfizer:

лица старше 65 лет;

граждане из группы высокого риска заражения, в том числе медработники и педагоги.

Решение консультативной группы будет передано на окончательное рассмотрение в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США, которое, в свою очередь, должно запретить/одобрить экстренное применение третьей дозы Pfizer для лиц старше 16 лет.

Более того, как подчеркивают журналисты, вердикт консультативной группы FDA относительно введения бустерной дозы вакцины не распространяется на граждан, которые привились препаратами Moderna или Johnson & Johnson.

Представители Pfizer заявили, что необходимость в ревакцинации с помощью бустерной дозы основана на данных из Израиля, которые показали, что количество тяжелых случаев увеличилось в десять раз с июля по август, несмотря на тот факт, что 60% населения прошли полный курс иммунизации.

Консультативная группа FDA подняла вопрос о безопасности третьей дозы вакцины COVID-19 из-за риска возникновения миокардита — редкого побочного эффекта, который наблюдается в основном у мужчин моложе 30 лет.

Ревакцинация от COVID-19 — что говорят в Украине про бустерную дозу

Как сообщал главный санврач Игорь Кузин, Украина ожидает результатов научных исследований относительно эффективности введения третьей дозы вакцины от COVID-19. По его словам, ВОЗ не поддержала ревакцинацию бустерной дозой препарата, и только фармацевтический сектор компании Pfizer утверждает, что третья доза вакцины эффективна против коронавирусной инфекции. Кузин отметил, что после публикации официальных результатов Украина примет окончательное решение по введению бустерной дозы.

Также Игорь Кузин рассказывал, что Минздрав Украины планирует проводить ревакцинацию от COVID-19, однако только через год. ,

"Скорее всего в конце сентября мы получим новые данные об эффективности бустерной дозы. Стратегии касательно ревакцинации будут рассматриваться также позже", ㅡ предупреждал замглавы МОЗ в интервью ВВС.