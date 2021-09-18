У США не рекомендують робити щеплення бустерною дозою вакцини Pfizer від COVID-19

Ревакцинацію можуть проходити люди віком від 65 років і особи з групи високого ризику зараження, в тому числі педагоги і медичні працівники.

Члени консультативної групи Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) виступили проти введення бустерної дози вакцини Pfizer всім бажаючим. Про це повідомляє NBC News.

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Третю дозу препарату від COVID-19 рекомендують вводити людям віком від 65 років і громадянам, які потрапляють в групу високого ризику зараження.

Консультативна група FDA в ході засідання відхилила прохання компанії Pfizer повністю схвалити введення бустерних доз вакцини від COVID-19 людям у віці від 16 років. Своє рішення члени комісії пояснили тим, що зараз немає вагомих доказів того, що ревакцинація третьою дозою препарату абсолютно безпечна для молодих людей.

"Нас просять схвалити цю вакцину у вигляді трьох доз для людей у віці 16 років і старше без будь-яких чітких доказів того, що третя доза для молодих людей у порівнянні з літніми має якесь значення", — заявив член консультативної групи, доктор Пол Оффіт.

За підсумками засідання консультативна група FDA звузила коло осіб, які можуть зробити щеплення бустерною дозою вакцини від COVID-19 Pfizer:

особи віком від 65 років;

громадяни з групи високого ризику зараження, в тому числі медпрацівники і педагоги.

Рішення консультативної групи буде передано на остаточний розгляд в Управління з контролю за продуктами і ліками США, яке, в свою чергу, повинно заборонити/схвалити екстрене застосування третьої дози Pfizer для осіб старше 16 років.

Більш того, як підкреслюють журналісти, вердикт консультативної групи FDA щодо введення бустерної дози вакцини не поширюється на громадян, які зробили щеплення препаратами Moderna або Johnson & Johnson.

Представники Pfizer заявили, що необхідність в ревакцинації за допомогою бустерної дози заснована на даних з Ізраїлю, які показали, що кількість важких випадків збільшилася в десять разів з липня по серпень, незважаючи на той факт, що 60% населення пройшли повний курс імунізації.

Консультативна група FDA підняла питання про безпеку третьої дози вакцини COVID-19 через ризик виникнення міокардиту — рідкісного побічного ефекту, який спостерігається в більшості серед чоловіків молодше 30 років.

Ревакцинація від COVID-19 — що говорять в Україні про бустерну дозу

Як повідомляв головний санлікар Ігор Кузин, Україна очікує результатів наукових досліджень щодо ефективності введення третьої дози вакцини від COVID-19. За його словами, ВООЗ не підтримала ревакцинацію бустерною дозою препарату, і тільки фармацевтичний сектор компанії Pfizer стверджує, що третя доза вакцини ефективна проти коронавірусної інфекції. Кузин зазначив, що після публікації офіційних результатів Україна прийме остаточне рішення щодо введення бустерної дози.

Також Ігор Кузин розповідав, що МОЗ України планує проводити ревакцинацію від COVID-19, проте тільки через рік. ,

"Швидше за все в кінці вересня ми отримаємо нові дані про ефективність бустерної дози. Стратегії щодо ревакцинації будуть розглядатися також пізніше", ㅡ попереджав заступник голови МОЗ в інтерв'ю ВВС.