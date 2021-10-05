Вакцина Pfizer теряет половину своей эффективности спустя пол года, - исследование

Исследователи проанализировали медицинские карты более трех миллионов человек.

Эффективность вакцины Pfizer Inс/BioNTech в предотвращении заражения COVID-19 снижается в два раза спустя пол года после второй дозы. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в медицинском журнале Lancet.

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А именно: показатель эффективности снижается с 88% до 47%. К такому выводу пришли специалисты из Pfizer и Kaiser Permanente (американской сети здравоохранения), которые изучили электронные медицинские карты примерно 3,4 млн человек. Люди, которые стали объектом исследования, были членами Kaiser Permanente Southern California в период с декабря 2020 года — когда вакцина впервые стала доступной — по август 2021 года.

Анализ показал, что эффективность вакцины в предотвращении госпитализаций и смертей оставалась высокой — 90% в течение как минимум шести месяцев, даже против очень заразного "Дельта"-варианта.

Эффективность вакцины против варианта "Дельта" составила 93% после первого месяца, снизившись до 53% через четыре месяца. Против других вариантов коронавируса эффективность снизилась с 97% до 67%.

Данные позволяют предположить, что снижение связано с уменьшением эффективности, а не с появлением более заразных штаммов..

Ранее сообщалось, что компания Pfizer начала вторую фазу испытания перорального противовирусного препарата PF-07321332. Ожидается, что он будет использоваться для профилактики COVID-19.

Напомним, в Минздраве Украины решили избавиться от 34 тысяч доз вакцин Pfizer. Их утилизируют из-за подозрения в ненадлежащем хранении.