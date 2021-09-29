Украина избавится от 34 тыс. доз вакцины Pfizer

Минздрав заподозрил нарушения температурного режима при транспортировке препарата, сейчас ведутся судебные разбирательства.

34 тысячи доз вакцины Pfizer будут утилизированы из-за подозрений в условии их хранения. Об этом, как сообщает РБК-Украина, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Глава Минздрава отметил, что была информация о нарушении температурного режима при транспортировке препарата в нашу страну.

"Мы эту вакцину забрали и начали расследование. Она хранится на складе", — отметил министр.

При этом Ляшко заявил, что четких доказательств нарушения температурного режима у Минздрава не было. В настоящее время между поставщиком и логистом проходят судебные разбирательства.

Глава Минздрава также заявил, что препарат AstraZeneca в размере 1,7 тысячи доз, срок хранения которых заканчивается в следующем месяце, будет полностью использован до конца сентября. По его словам, в нашей стране нет проблемы с остатками неиспользованных вакцин, а потому их не придется кому-либо передавать или перепродавать.

Фокус ранее в этот день сообщал о том, что за последние сутки в стране привиты 132 246 человек. Из них вторую дозу получили 57 058 человек. Всего начала прививочной кампании привиты 6 926 719 человек, из них полностью иммунизированы – 5 565 270, первую дозу вакцины получили 6 926 717 человек.

Напомним, что 4 октября регулятор Евросоюза по лекарствам может одобрить бустерную прививку COVID-19 от Pfizer. Притом вряд ли агентство даст конкретные указания о том, кто ее должен получать.