В ЕС могут одобрить применение бустерной вакцины Pfizer, — Reuters

Европейские чиновники утверждают, что даже в случае одобрения использования бустерной дозы вакцины, понадобится она не всем.

В понедельник, 4 октября, регулятор ЕС по лекарственным средствам может принять решение об одобрении бустерной вакцины COVID-19 компании Pfizer. Однако маловероятно, что агентство даст конкретные указания о том, кто ее должен получать. Об этом сообщает издание Reuters.

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В случае, если Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрит практику применения бустерных прививок, то ЕС присоединится к Великобритании, США и Израилю, которые уже используют бустеры, хотя ученые еще не пришли к единому мнению об их необходимости. По словам Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), ученые расходятся во мнении, нужны ли ревакцинации, поскольку еще не до конца ясно, как долго сохраняется защита у людей, прошедших полную вакцинацию.

"4 октября EMA представит заключение о необходимости использования бустеров Pfizer для населения", — сказал глава агентства Эмер Кук.

Официальное одобрение обеспечит правовую защиту странам ЕС в случае применения бустерных прививок, впрочем, некоторые страны не дождались одобрения и уже практикуют бустеры, несмотря на юридические риски. Рост числа случаев заболевания побуждает их принять дополнительные меры предосторожности.

"Нет необходимости в ревакцинации для всего населения в целом, но существует некоторый ослабевающий эффект, особенно у пожилых людей", — отметил Кук.

Если применение бустерных прививок одобрят, то с учетом того, что почти 75% взрослого населения ЕС уже полностью вакцинировано, большинство доз вакцины Pfizer, скорее всего, понадобятся только в качестве дополнительных.

Ранее сообщалось, что президент США публично сделали бустерную прививку от коронавируса. Перед вакцинацией 78-летний пошутил по поводу своего возраста и сказал о важности вакцинации.

Американская фармацевтическая компания Pfizer начала испытания перорального противовирусного препарата PF-07321332. В случае успеха испытаний, препарат сможет остановить вирус на начальной стадии.