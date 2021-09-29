У ЄС можуть схвалити застосування бустерної вакцини Pfizer, — Reuters

Європейські чиновники стверджують, що навіть у разі схвалення використання бустерної дози вакцини, знадобиться вона не всім.

У понеділок, 4 жовтня, регулятор ЄС sз лікарських засобів може прийняти рішення про схвалення бустерно] вакцини COVID-19 компанії Pfizer. Однак малоймовірно, що агентство дасть конкретні вказівки про те, хто її повинен отримувати. Про це повідомляє видання Reuters.

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У разі, якщо Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалить практику застосування бустерних щеплень, то ЄС приєднається до Великобританії, США й Ізраїлю, які вже використовують бустери, хоча вчені ще не прийшли до єдиної думки про їхню необхідність. За словами Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), учені розходяться в думці, чи потрібні ревакцинації, оскільки ще не до кінця ясно, як довго зберігається захист у людей, які пройшли повну вакцинацію.

"4 жовтня EMA представить висновок про необхідність використання бустерів Pfizer для населення", — сказав глава агентства Емер Кук.

Офіційне схвалення забезпечить правовий захист країнам ЄС у разі застосування бустерних щеплень, утім, деякі країни не дочекалися схвалення і вже практикують бустери, незважаючи на юридичні ризики. Зростання числа випадків захворювання спонукає їх вжити додаткових заходів обережності.

"Немає необхідності в ревакцинації для всього населення в цілому, але існує певний ефект слабшання, особливо в літніх людей", — зазначив Кук.

Якщо застосування бустерних щеплень схвалять, то з урахуванням того, що майже 75% дорослого населення ЄС вже повністю вакциновано, більшість доз вакцини Pfizer, швидше за все, знадобляться тільки в якості додаткових.

Раніше повідомлялося, що президент США публічно зробив бустерне щеплення від коронавірусу. Перед вакцинацією 78-річний пожартував із приводу свого віку та сказав про важливість вакцинації.

Американська фармацевтична компанія Pfizer почала випробування перорального противірусного препарату PF-07321332. У разі успіху випробувань препарат зможе зупинити вірус на початковій стадії.