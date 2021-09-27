"Бустери — це важливо": Джо Байден зробив третє щеплення від коронавірусу (відео)
Американський лідер пожартував, що виглядає "молодше за 65" і має намір скористатися рекомендаціями МОЗ США щодо ревакцинації.
Президенту США Джо Байдена публічно зробили третє (бустерне) щеплення від коронавірусу. Процес вакцинації американського лідера транслювали по центральних каналах США.
Перед вакцинацією 78-річний пожартував із приводу свого віку і сказав про важливість вакцинації.
"Знаю, так не здається, але я старше 65 років, набагато старше, тому мені зроблять бустерне щеплення сьогодні. Бустери — це важливо. Але найважливіше — це зробити так, щоб більше людей вакцинувалися", — сказав президент.
Напередодні Байден повідомив, що після першого та другого щеплень у нього не було будь-яких побічних ефектів і почувається він добре. Тому він мав намір зробити ревакцинацію від COVID-19 відповідно до рекомендацій CDC і FDA. Першу дозу вакцини американської компанії Pfizer і німецької BioNTech Байден отримав у кінці грудня, а другу — незадовго до його інавгурації, яка відбулася в січні поточного року. Якою саме вакциною прищепився на цей раз, американський лідер не уточнював.
President Biden receives Covid booster shot.https://t.co/2wJR5J14Om pic.twitter.com/UXW1dqBeke— NBC News (@NBCNews) September 27, 2021
Минулого тижня Управління з питань якості продовольства та медикаментів при Міністерстві охорони здоров'я США дозволило масове застосування додаткових (бустерних) доз вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer і BioNTech для низки найвразливіших груп населення. У відомстві уточнили, що бустерну дозу можна використовувати "мінімум через шість місяців" після повної вакцинації, і рекомендували робити щеплення всім, кому виповнилося 65 років.
Раніше ми писали про думку головного медрадника Джо Байдена лікаря-інфекціоніста Ентоні Фаучі, який сказав, що чим більше людей отримають щеплення, тим менше буде нових випадків зараження.
Також, на думку глави ВООЗ Ганса Клюге, третє бустерне щеплення від коронавірусу є не розкішшю, а необхідністю.