"Бустери — це важливо": Джо Байден зробив третє щеплення від коронавірусу (відео)

Американський лідер пожартував, що виглядає "молодше за 65" і має намір скористатися рекомендаціями МОЗ США щодо ревакцинації.

Президенту США Джо Байдена публічно зробили третє (бустерне) щеплення від коронавірусу. Процес вакцинації американського лідера транслювали по центральних каналах США.

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Перед вакцинацією 78-річний пожартував із приводу свого віку і сказав про важливість вакцинації.

"Знаю, так не здається, але я старше 65 років, набагато старше, тому мені зроблять бустерне щеплення сьогодні. Бустери — це важливо. Але найважливіше — це зробити так, щоб більше людей вакцинувалися", — сказав президент.

Напередодні Байден повідомив, що після першого та другого щеплень у нього не було будь-яких побічних ефектів і почувається він добре. Тому він мав намір зробити ревакцинацію від COVID-19 відповідно до рекомендацій CDC і FDA. Першу дозу вакцини американської компанії Pfizer і німецької BioNTech Байден отримав у кінці грудня, а другу — незадовго до його інавгурації, яка відбулася в січні поточного року. Якою саме вакциною прищепився на цей раз, американський лідер не уточнював.

Минулого тижня Управління з питань якості продовольства та медикаментів при Міністерстві охорони здоров'я США дозволило масове застосування додаткових (бустерних) доз вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer і BioNTech для низки найвразливіших груп населення. У відомстві уточнили, що бустерну дозу можна використовувати "мінімум через шість місяців" після повної вакцинації, і рекомендували робити щеплення всім, кому виповнилося 65 років.

Раніше ми писали про думку головного медрадника Джо Байдена лікаря-інфекціоніста Ентоні Фаучі, який сказав, що чим більше людей отримають щеплення, тим менше буде нових випадків зараження.

Також, на думку глави ВООЗ Ганса Клюге, третє бустерне щеплення від коронавірусу є не розкішшю, а необхідністю.