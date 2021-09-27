"Бустеры — это важно": Джо Байден сделал третью прививку от коронавируса (видео)

Американский лидер пошутил, что выглядит "младше 65" и намерен последовать рекомендациям Минздрава США касательно ревакцинации.

Президенту США Джо Байдену публично сделали третью (бустерную) прививку от коронавируса. Процесс вакцинации американского лидера транслировали по центральным каналам США.

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Перед вакцинацией 78-летний пошутил по поводу своего возраста и сказал о важности вакцинации.

"Знаю, так не кажется, но я старше 65 лет, гораздо старше, поэтому мне сделают бустерную прививку сегодня. "Бустеры — это важно. Но самое важное — это сделать так, чтобы больше людей вакцинировались",- сказал президент.

Накануне Байден сообщил, что после первой и второй прививок у него не было каких-либо побочных эффектов и чувствует себя хорошо. Поэтому он был намерен сделать ревакцинацию от COVID-19 в соответствии с рекомендациями CDC и FDA. Первую дозу вакцины американской компании Pfizer и германской BioNTech Байден получил в конце декабря, а вторую — незадолго до его инаугурации, которая состоялась в январе текущего года. Какой именно вакциной привился в этот раз американский лидер не уточнял.

На прошлой неделе Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения США разрешило массовое применение дополнительных (бустерных) доз вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech для ряда наиболее уязвимых групп населения. В ведомстве уточнили, что что бустерную дозу можно использовать "минимум через шесть месяцев" после полной вакцинации, и рекомендовали прививаться всем, кому исполнилось 65 лет.

Ранее мы писали о мнении главного медсоветника Джо Байдена врача-инфекциониста Энтони Фаучи, который сказал, что чем больше людей получат прививки, тем меньше будет новых случаев заражения.

Также, по мнению главы ВОЗ Ханса Клюге, третья бустерная прививка от коронавируса является не роскошью, а необходимостью.