Україна позбавиться від 34 тис. доз вакцини Pfizer

МОЗ запідозрило порушення температурного режиму при транспортуванні препарату, зараз ведуть судові розгляди.

34 тисячі доз вакцини Pfizer будуть утилізовані через підозри в умові їхнього зберігання. Про це, як повідомляє РБК-Україна, заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

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Глава МОЗ зазначив, що була інформація про порушення температурного режиму при транспортуванні препарату в нашу країну.

"Ми цю вакцину забрали та почали розслідування. Вона зберігається на складі", — зазначив міністр.

При цьому Ляшко заявив, що чітких доказів порушення температурного режиму в МОЗ не було. Зараз між постачальником і логістом проходять судові розгляди.

Глава МОЗ також заявив, що препарат AstraZeneca в розмірі 1,7 тисячі тонн, термін зберігання яких закінчується в наступному місяці, буде повністю використаний до кінця вересня. За його словами, у нашій країні немає проблеми із залишками невикористаних вакцин, а тому їх не доведеться кому-небудь передавати або перепродувати.

Фокус раніше в цей день повідомляв про те, що за останню добу в країні щеплено 132 246 осіб. Із них другу дозу отримали 57 058 осіб. Усього з початку прищеплювальної кампанії щеплені 6 926 719 осіб, із них повністю імунізовані — 5 565 270, першу дозу вакцини отримали 6 926 717 осіб.

Нагадаємо, що 4 жовтня регулятор Євросоюзу з ліків може схвалити бустерне щеплення COVID-19 від Pfizer. Притому навряд чи агентство дасть конкретні вказівки про те, хто її повинен отримувати.