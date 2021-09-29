Статистика коронавірусу станом на 29 вересня: 9 666 нових випадків, 2 855 госпіталізацій
За умов збереження таких темпів зростання смертності від COVID-19, у жовтні від цього захворювання щодня вмиратимуть до тисячі осіб.
За добу, 28 вересня в Україні зафіксовано 9 666 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 953, медпрацівників — 204). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.
Всього за минулу добу в Україні:
- захворіли — 9 666 осіб;
- госпіталізовані — 2 855;
- померли — 217;
- виписані з лікарень — 3 281.
Заповненість ковідних лікарень в цілому по Україні становить 45,4%. Під коронавірусних хворих зараз виділені 39 750 ліжок.
Статистика госпіталізацій за останні сім днів:
- 21 вересня — 2 175;
- 22 вересня — 2 070;
- 23 вересня — 2 060;
- 24 вересня — 2 035;
- 25 вересня — 2 325;
- 26 вересня — 1 478.
- 27 вересня — 1 288
Статистика смертності за останні сім днів:
- 21 вересня — 105;
- 22 вересня — 123;
- 23 вересня — 140;
- 24 вересня — 133;
- 25 вересня — 69;
- 26 вересня — 94.
- 27 вересня — 143
За минулу добу в Україні проведено 92 829 тестувань, серед яких:
- методом ПЛР — 42 132;
- методом ІФА — 10 973;
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 39 724.
Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:
- Харківська область — 976 випадків;
- Дніпропетровська область — 787;
- Донецька область — 699;
- Одеська область — 662
- Запорізька область — 592;
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2 411 622 осіб;
- померли — 56 080;
- проведено ПЛР-тестів — 12 783 263.
Системний аналітик Євген Істребін, який регулярно вивчає дані МОЗ, написав, що в лікарнях перебувають 18 484 ковід-пацієнтів, зростання показника — 35%. Кількість добових госпіталізацій зросла на 27%.
Істребін звертає увагу на різке зростання летальних випадків порівняно з попередніми показниками. Він пише, що за умов збереження таких темпів зростання, в жовтні ця кількість може досягти позначки 500-1 000 щоденних смертей від коронавірусу.
"За 11 місяців (з вересня 2020 року по липень 2021-го) в Україні було 100 тисяч додаткових смертей, з них, за даними Держстату 55 тисяч від ковіду. Найбільша кількість додаткових смертей була в квітні 2021 — 21 тисяча, і в грудні 2020-го — 17 тисяч. Скільки буде у вересні та жовтні цього року, залишається тільки думати", — повідомляє Істребін.
МОЗ повідомляє, що в Україні триває масова вакцинація. За останню добу щеплені 132 246 осіб. З них другу дозу отримали 57 058 осіб.
З початку прищеплювальної кампанії щеплені 6 926 719 осіб, з них повністю імунізовані — 5 565 270, першу дозу вакцини отримали 6 926 717 осіб.
Раніше повідомлялося, що фармацевтична компанія Pfizer почала чергове випробування перорального противірусного препарату, який, як очікується, зможе стати профілактикою COVID-19.
Також Фокус писав, що уряд Японії ухвалив рішення скасувати надзвичайний стан у зв'язку з коронавірусом.