Статистика коронавірусу станом на 29 вересня: 9 666 нових випадків, 2 855 госпіталізацій

За умов збереження таких темпів зростання смертності від COVID-19, у жовтні від цього захворювання щодня вмиратимуть до тисячі осіб.

За добу, 28 вересня в Україні зафіксовано 9 666 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 953, медпрацівників — 204). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

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Всього за минулу добу в Україні:

захворіли — 9 666 осіб;

госпіталізовані — 2 855;

померли — 217;

виписані з лікарень — 3 281.

Заповненість ковідних лікарень в цілому по Україні становить 45,4%. Під коронавірусних хворих зараз виділені 39 750 ліжок.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

21 вересня — 2 175;

22 вересня — 2 070;

23 вересня — 2 060;

24 вересня — 2 035;

25 вересня — 2 325;

26 вересня — 1 478.

27 вересня — 1 288

Статистика смертності за останні сім днів:

21 вересня — 105;

22 вересня — 123;

23 вересня — 140;

24 вересня — 133;

25 вересня — 69;

26 вересня — 94.

27 вересня — 143

За минулу добу в Україні проведено 92 829 тестувань, серед яких:

методом ПЛР — 42 132;

методом ІФА — 10 973;

експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 39 724.

Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:

Харківська область — 976 випадків;

Дніпропетровська область — 787;

Донецька область — 699;

Одеська область — 662

Запорізька область — 592;

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 2 411 622 осіб;

померли — 56 080;

проведено ПЛР-тестів — 12 783 263.

Системний аналітик Євген Істребін, який регулярно вивчає дані МОЗ, написав, що в лікарнях перебувають 18 484 ковід-пацієнтів, зростання показника — 35%. Кількість добових госпіталізацій зросла на 27%.

Істребін звертає увагу на різке зростання летальних випадків порівняно з попередніми показниками. Він пише, що за умов збереження таких темпів зростання, в жовтні ця кількість може досягти позначки 500-1 000 щоденних смертей від коронавірусу.

"За 11 місяців (з вересня 2020 року по липень 2021-го) в Україні було 100 тисяч додаткових смертей, з них, за даними Держстату 55 тисяч від ковіду. Найбільша кількість додаткових смертей була в квітні 2021 — 21 тисяча, і в грудні 2020-го — 17 тисяч. Скільки буде у вересні та жовтні цього року, залишається тільки думати", — повідомляє Істребін.

[ + – ] Кількість пацієнтів у лікарнях. Автор: Євген Істребін

[ + – ] Кількість летальних випадків. Автор: Євген Істребін

[ + – ] Тижнева динаміка. Автор: Євген Істребін

[ + – ] Нові випадки. Автор: Євген Істребін

[ + – ] Щомісячна смертність в Україні. Автор: Євген Істребін

[ + – ] Згладжені нові випадки. Автор: Євген Істребін

[ + – ] Кількість нових випадків за 7 днів. Автор: Євген Істребін

МОЗ повідомляє, що в Україні триває масова вакцинація. За останню добу щеплені 132 246 осіб. З них другу дозу отримали 57 058 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії щеплені 6 926 719 осіб, з них повністю імунізовані — 5 565 270, першу дозу вакцини отримали 6 926 717 осіб.

Раніше повідомлялося, що фармацевтична компанія Pfizer почала чергове випробування перорального противірусного препарату, який, як очікується, зможе стати профілактикою COVID-19.

Також Фокус писав, що уряд Японії ухвалив рішення скасувати надзвичайний стан у зв'язку з коронавірусом.