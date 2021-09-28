Японія скасовує по всій країні надзвичайний стан у зв'язку з коронавірусом

В Японії будуть зняті обмеження в роботі ресторанів і барів, разом із цим у країні починається бустерна вакцинація.

Усі надзвичайні обмеження, спрямовані на боротьбу з коронавірусом в Японії, будуть скасовані, повідомляє у вівторок, 28 вересня Japan Times.

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За словами прем'єр-міністра країни Есіхіде Суга, надзвичайна ситуація закінчиться в четвер, 30 вересня, карантинні обмеження будуть поступово слабшати для того, щоб "відновити повсякденне життя, незважаючи на присутність вірусу".

Видання нагадує, що надзвичайний стан в Японії, оголошений в квітні, неодноразово продовжувався і розширювався. Незважаючи на розчарування громадськості з приводу цих заходів, Японії вдалося уникнути більш суворих обмежень, введених в інших країнах.

Надзвичайна ситуація в Японії здебільшого була пов'язана із закликом до власників ресторанів і барів скоротити години роботи цих закладів і не продавати алкогольні напої.

Після скасування обмежень, закусочні та інші заклади, яким наразі пропонується зачинитися достроково, повинні поступово повернутися до своїх звичайних годин роботи.

"Припинення дії надзвичайної ситуації не означає, що ми на 100% вільні. Уряд повинен чітко дати зрозуміти людям, що розслаблятися можна поступово", — сказав головний медичний радник японського уряду Сігеру Омі.

Зі свого боку, міністр із вакцинації Таро Коно повідомляє, що Японія готується до початку бустерної вакцинації: третю дозу вакцини отримають до кінця року медичні працівники та люди похилого віку.

Нагадаємо, в грудні минулого року Японія ввела тимчасову заборону на в'їзд щодо громадян майже всіх інших держав і регіонів світу.

У серпні 2021 року в країні припинили використання вакцини Moderna після того, як у деяких невикористаних препаратах були знайдені домішки невідомого походження.

В Японії не вводили жорсткий карантин, не проводили масове тестування, не забороняли людям виходити на вулиці та подорожувати. Фокус розбирався, у чому секрет успіху Японії і чи можна його повторити в інших країнах.