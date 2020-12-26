Новый штамм Covid-19: Япония закрывается от всех на тотальный карантин

Иностранных граждан-нерезидентов начнут пускать только с февраля следующего года — если запрет на въезд не будет продлен.

Япония вводит временный запрет на въезд в отношении граждан почти всех других государств и регионов мира. Как сообщило информагентство "Kyodo News", ограничения будут действовать с 28 декабря до 31 января 2021 года, включительно.

Японским гражданам и иностранцам, проживающим в Японии, будет разрешено вернуться в страну, однако запрос на 14-дневный карантин будет применяться к абсолютно всем, кто возвращается из-за границы.

По облегченной процедуре смогут въехать бизнесмены и студенты из 10 стран, включая Таиланд, Вьетнам и Южную Корею, а также Тайвань, "с которыми у Японии действует специальная схема смягчения ограничений на поездки".

"Подтвердив первый случай внутри страны, в субботу, 26 декабря правительство Японии заявило, что страна приостановит въезд для иностранных граждан-нерезидентов со всего мира с понедельника по конец января, в качестве меры предосторожности против нового, быстрее передаваемого варианта коронавируса", – сообщает издание.

В тот же день японское правительство доложило о 3 881 новом случае заражения коронавирусом Covid-19. Это очередной антирекорд — Япония устанавливает их уже четвертый день подряд. При этом Токио и несколько других префектур сообщили о самом высоком количестве выявленных случаев Covid-19 с начала этого года.

"С понедельника Япония прекратит выдачу новых виз. Тем, кто уже получил визу, будет разрешен въезд в страну, но те, кто находился в Великобритании или Южной Африке в течение 14 дней после подачи заявления на разрешение на въезд, будут исключены", – отмечается в материале.

Как сообщает агентство "Nikkei", ссылаясь на данные японских властей, по состоянию на пятницу, пятеро человек, приехавших из Великобритании, были инфицированы новым штаммом коронавируса. Ранее в субботу правительство Японии сообщило о первом подтвержденном случае передачи нового штамма Covid-19 внутри страны.

Напомним, кроме Великобритании, новый, на 70% более заразный штамм коронавируса, был обнаружен в Италии, Нидерландах, Дании, Австралии и Германии. Как мы уже сообщали, в самой Британии, уже несколько дней подряд регистрируют невиданные до сих пор показатели заболеваемости Covid-19.