В Британии два дня подряд почти по 40 тысяч заболевших COVID-19

При этом, в стране уже неделю, как делают на 100 тысяч тестов в сутки больше, чем обычно.

В Великобритании за прошедшие сутки было зарегистрировано 39 036 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, что стало вторым по величине суточным показателем за последние два месяца, передает "Sky News" со ссылкой на открытые статистические данные.

При этом по состоянию на четверг, 24 декабря за сутки от осложнений, вызванных Covid-19 скончались 574 человека. Как передает издание, количество пациентов с Covid-19 в больницах страны также "почти на самом высоком уровне с начала пандемии".

Таким образом, вторые сутки подряд с момента выявления нового типа коронавируса число заболевших в Британии приближается к отметке в 40 тысяч. Так, по состоянию на среду, 23 декабря было подтверждено 39 237 новых случаев заболевания при 744 умерших.

"Однако важно отметить, что количество тестов увеличилось за последнюю неделю с примерно 400 тысяч тестов в день до 500 тысяч", – сообщается в обзоре "Sky News".

Правительственные организации Великобритании пока что не предоставляют официальную информацию по выздоравливающим от Covid-19, поэтому объективная картина неизвестна.

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Ситуация внутри страны тревожная. "Уже через неделю к вирусу-мутанту, отмененному Рождеству, сорванным каникулам, изоляции от 40 стран, локдауну в нескольких регионах и перебоям в некоторых портах рискуют добавится новые проблемы: всеобщий локдаун, недостаток тестов и медицинского оборудования, перебои во всей торговле и поставках свежих продуктов", – отмечает британская служба новостей "ВВС".

По данным сайта "Worldometers.info", отслеживающего всемирную статистику заболеваемости, Британия поднялась на второе место по числу новых случаев выявления Сovid-19, сразу после абсолютного рекордсмена — США.

Отметим, что Украина, с почти что 11,5 тыс новых выявлений, находится на 14-м месте в общем рейтинге стран с самым быстрым распространением заболевания.

Ранее сообщалось, что правительство Британии решило распространить максимальный уровень карантинных ограничений на районы, где обнаружили новый штамм коронавируса.