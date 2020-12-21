Ситуация с новым штаммом коронавируса вышла из-под контроля, – Минздрав Британии

По словам главы Минздрава Великобритании, мутированный вирус распространяется очень быстро.

В Великобритании ситуация с новым штаммом коронавируса "вышла из-под контроля". Об этом в эфире телеканала Sky News заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

По его словам, мутированный вирус распространяется очень быстро.

Он сказал, что контроль нового штамма COVID-19 "сейчас важнее, чем когда-либо", что люди придерживаются правил и сокращают социальные контакты, "потому что это смертельно серьезно".

"Это смертельная болезнь, мы должны держать ее под контролем, и этот новый штамм усложнил его", – сказал Хэнкок.

Министр добавил, что, хотя все с нетерпением ждут Рождества, новый заразный штамм распространяется слишком стремительно, поэтому правительству пришлось действовать решительно.

Хэнкок сказал, что усиленные карантинные меры могут длиться в течение нескольких месяцев, до тех пор, пока не будет внедрена вакцина.

"Данный штамм коронавируса — огромная проблема… Это смертельная инфекция, которую нам нужно было держать под контролем, однако новая мутация COVID-19 усложнила задачу", – говорит министр.

Министр назвал "совершенно безответственным поведением" столпотворение людей на вокзалах, которое произошло из-за того, что жители Лондона пытались уехать из города до вступления в силу нового локдауна.

На прошлой неделе Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в Палате общин заявил, что в стране появился новый штамм коронавируса, который распространился почти в 60 районах местного самоуправления.

Согласно сообщению Public Health England (PHE), агентства Министерства здравоохранения и социальной защиты, новым штаммом заразились более 1100 человек, преимущественно в южной и восточной Англии.

По словам ученых, новая мутация вряд ли поставит под угрозу эффективность вакцин против коронавируса.

Ряд стран Европы закрыл сообщение с Великобританией из-за появления новой мутации коронавируса, который теперь стал заразнее.