Япония отменяет по всей стране чрезвычайное положение в связи с коронавирусом

В Японии будут сняты ограничения в работе ресторанов и баров, вместе с этим в стране начинается бустерная вакцинация.

Все чрезвычайные ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом в Японии, будут отменены, сообщает во вторник, 28 сентября Japan Times.

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По словам премьер-министра страны Есихиде Суга, чрезвычайная ситуация закончится в четверг, 30 сентября, карантинные ограничения будут постепенно ослабляться для того, чтобы "возобновить повседневную жизнь, несмотря на присутствие вируса".

Издание напоминает, что чрезвычайное положение в Японии, объявленное в апреле, неоднократно продлевалось и расширялось. Несмотря на разочарование общественности по поводу этих мер, Японии удалось избежать более строгих ограничений, введенных в других странах.

Чрезвычайная ситуация в Японии в основном была связана с призывом к владельцам ресторанов и баров сократить часы работы этих заведений и не продавать алкогольные напитки.

После отмены ограничений, закусочные и другие заведения, которым в настоящее время предлагается закрыться досрочно, должны постепенно вернуться к своим обычным часам работы.

"Прекращение действия чрезвычайной ситуации не означает, что мы на 100% свободны. Правительство должно ясно дать понять людям, что расслабляться можно постепенно", – сказал главный медицинский советник японского правительства Сигеру Оми.

В свою очередь, министр по вакцинации Таро Коно сообщает, что Япония готовится к началу бустерной вакцинации: третью дозу вакцины получат к концу года медицинские работники и пожилые люди.

Напомним, в декабре прошлого года Япония ввела временный запрет на въезд в отношении граждан почти всех других государств и регионов мира.

В августе 2021 года в стране приостановили использование вакцины Moderna после того, как в некоторых неиспользованных препаратах были выявлены примеси неизвестного происхождения.

В Японии не вводили жесткий карантин, не проводили массовое тестирование, не запрещали людям выходить на улицы и путешествовать. Фокус разбирался, в чем секрет успеха Японии и можно ли его повторить в других странах.