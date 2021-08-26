Японія призупинила використання вакцини Moderna після виявлення невідомих домішок

Невідомі домішки в вакцинах від COVID-19 виявили відразу на восьми пунктах імунізації. 1,63 млн доз препарату виготовлені на одній лінії в Іспанії.

Японія призупинила використання вакцини від коронавірусу Moderna після того, як у деяких невикористаних препаратах виявили домішки невідомого походження. Про це розповідає місцеве агентство Kyodo.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Розмір сторонніх речовин не перевищує кілька міліметрів, а їхній склад невідомий. За даними ЗМІ, домішки виявили в 39 флаконах з невикористаною вакциною Moderna.

Наявність сторонніх речовин підтвердили в восьми пунктах масової вакцинації в префектурах Ібаракі, Сайтама, Токіо, Гіфу і Аїчі. Японський виробник ліків Takeda Pharmaceutical Co., який відповідає за продаж і розповсюдження препарату від COVID-19 в країні, почав просити в американської біотехнологічної фірми екстрене зондування і закликав медичні установи не використовувати будь-які дози Moderna, що показують відхилення від норми.

1,63 млн доз вакцин Moderna, використання яких припинено в Японії, були зроблені на одній виробничій лінії в один і той же час в Іспанії, і підпадають під три номери партії — 3004667, 3004734 та 3004956. МОЗ країни спеціально розкрив номери партій Moderna, щоб вакциновані пацієнти перевірили, чи могли вони отримати щеплення з домішками.

Раніше Фокус в своєму матеріалі розповідав про препарат Moderna, яким активно прищеплюють українців від COVID-19.

Також Фокус повідомляв, що в Україну прибуло 2 млн доз вакцини Moderna. Виробник препарату гарантує захист від важкої форми COVID-19, а через шість місяців після введення другої дози вакцина ефективна на 90%. США передали партію вакцини Moderna Україні в межах ініціативи COVAX.