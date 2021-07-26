Вакцина Moderna в Україні: що відомо про препарат від COVID-19 і які побічні ефекти

Компанія гарантує ефективність вакцини в 90% після отримання другої дози. Препарат Moderna доступний українцям, яким виповнилося 18 років.

Американська вакцина від COVID-19 Moderna доступна в регіонах усім охочим громадянам, повідомляє ВВС. У середині липня Україна отримала від США в рамках міжнародної ініціативи COVAX понад 2 млн доз препарату від коронавірусу, яким кожен охочий українець може зробити щеплення.

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Вакцина Moderna — що про неї відомо

Препарат від коронавірусу був розроблений Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань США. Вакцина Moderna — РНК (мРНК) — вакцина, яка несе частину генетичного коду вірусу, й імунна система людини сама виробляє антигени, а повний курс імунізації складається з двох доз. Цей препарат схвалений для використання ВООЗ.

Компанія у своєму квітневому пресрелізі гарантувала захист від тяжкого перебігу COVID-19 і запевняла, що через шість місяців після введення другої дози її ефективність становить 90%.

Вакцина Moderna — де отримати щеплення

З 21 липня був відкритий доступ до щеплень усім охочим українцям, яким виповнилося 18 років. На сьогодні доступні такі пункти імунізації:

Пункт щеплення — список доступний на сайті Міністерства охорони здоров'я. Можна зателефонувати безпосередньо або уточнити телефон у сімейного лікаря.

Пункти масової вакцинації — інформаційна система Helsi допоможе в запису на щеплення і у виборі потрібного пункту. Є можливість записатися на процедуру імунізації в режимі онлайн — головне, щоб був вільний час у потрібний день.

Імунізація мобільною бригадою — такою опцією можуть скористатися колективи, у яких працює понад 50 осіб. Для запису потрібно звернутися в контакт-центр МОЗ.

Побічні ефекти вакцини Moderna

Виробництво антитіл проходить непомітно для пацієнта. Після імунізації в українців можуть виникати такі побічні ефекти вакцини Moderna, як біль у місці щеплення або підвищення температури тіла. Медики попереджають, що це нормальна реакція на препарат від COVID-19, оскільки формується імунітет до хвороби.

За даними Європейського агентства з лікарських засобів, у пацієнтів, які отримали вакцину Moderna, можуть проявлятися такі симптоми: біль у грудях, почуття задишки і прискорене серцебиття. Побічні ефекти щеплення, такі як міокардит і перикардит, також зафіксовані в країнах Євросоюзу та Великобританії.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україну прибуло понад 2 млн доз вакцини Moderna. Доставка препарату від коронавірусної інфекції відбулася 18 липня. США в рамках міжнародної ініціативи COVAX передали Україні 2 000 040 доз американської вакцини від COVID-19.

Також Фокус розповідав, що в липні Україна отримає понад 7 млн доз вакцин CoronaVac і Moderna. Китайський препарат, як стверджує міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, закуплять за рахунок бюджетних коштів. А американська вакцина приїде в рамках механізму COVAX.