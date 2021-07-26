Вакцина Moderna в Украине: что известно о препарате от COVID-19 и какие побочные эффекты

Компания гарантирует эффективность вакцины в 90% после получения второй дозы. Препарат Moderna доступен украинцам, которым исполнилось 18 лет.

В Украине уже доступна амеркианская вакцина от COVID-19 Moderna, сообщает ВВС. В середине июля Украина получила от США в рамках международной инициативы COVAX более 2 млн доз препарата от коронавируса, который каждый желающий украинец может им привиться.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Вакцина Moderna — что о ней известно

Препарат от коронавируса был разработан Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США. Вакцина Moderna — РНК (мРНК)-вакцина, которая несет часть генетического кода вируса и иммунная система человека сама производит антигены, а полный курс иммунизации состоит из двух доз. Этот препарат одобрен для использования ВОЗ.

Компания в своем апрельском пресс-релизе гарантировала защиту от тяжелого течения COVID-19 и уверяла, что через шесть месяцев после введения второй дозы ее эффективность составляет 90%.

Вакцина Moderna — где получить прививку

С 21 июля был открыт доступ к прививкам всем желающим в Украине, которым исполнилось 18 лет. На сегодняшний день доступны следующие пункты иммунизации:

Пункт прививки — список доступен на сайте Минздрава. Можно позвонить напрямую или уточнить телефон у семейного врача.

Пункты массовой вакцинации — информационная система Helsi поможет в записи на прививку и в выборе нужного пункта. Есть возможно записаться на процедуру иммунизации в режиме онлайн — главное, чтобы было свободное время в нужный день.

Иммунизация мобильной бригадой — такой опцией могут воспользоваться коллективы, в которых работает свыше 50 человек. Для записи нужно обратиться в контакт-центр Минздрава Украины.

Побочные эффекты вакцины Moderna

Производство антител проходит незаметно для пациента. После иммунизации у украинцев могут возникать такие побочные эффекты вакцины Moderna, как боль в месте прививания или повышение температуры тела. Медики предупреждают, что это нормальная реакция на препарат от COVID-19, поскольку формируется иммунитет к болезни.

По данным Европейского агентства по лекарственным средствам, у пациентов, получивших вакцину Moderna, могут проявляться следующие симптомы: боль в груди, чувство одышки и учащенное сердцебиение. Побочные эффекты прививки, такие как миокардит и перикардит, также зафиксированы в странах Евросоюза и Великобритании.

Ранее Фокус сообщал, что в Украину прибыло более 2 млн доз вакцины Moderna. Доставка препарата от коронавирусной инфекции состоялась 18 июля. США в рамках международной инициативы COVAX передала Украине 2 000 040 доз американской прививки от COVID-19.

Также Фокус рассказывал, что в июле Украина получит более 7 млн доз вакцин CoronaVac и Moderna. Китайский препарат, как утверждает министр здравохранения Виктор Ляшко, закупят за счет бюджетных средств. А американская прививка приедет в рамках механизма COVAX.