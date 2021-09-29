Статистика коронавируса на 29 сентября: 9666 новых случаев, 2855 госпитализаций

При сохранении таких темпов роста смертности от COVID-19, в октябре от этого заболевания каждый день будут умирать до тысячи человек.

За сутки, 28 сентября в Украине зафиксировано 9 666 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 953, медработников – 204). Такие данные приводит Минздрав.

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Всего за минувшие сутки в Украине:

заболели – 9 666 человек;

госпитализированы – 2 855;

умерли – 217;

выписаны из больниц – 3 281.

Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 45,4%. Под коронавирусных больных сейчас выделены 39 750 коек.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

21 сентября – 2 175;

22 сентября – 2 070;

23 сентября – 2 060;

24 сентября – 2 035;

25 сентября – 2 325;

26 сентября – 1 478.

27 сентября – 1 288

Статистика смертности за последние семь дней:

21 сентября – 105;

22 сентября – 123;

23 сентября – 140;

24 сентября – 133;

25 сентября – 69;

26 сентября – 94.

27 сентября – 143

За минувшие сутки в Украине проведено 92 829 тестирований, среди которых:

методом ПЦР – 42 132;

методом ИФА – 10 973;

экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 724.

Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:

Харьковская обл. – 976 случаев;

Днепропетровская обл. – 787;

Донецкая обл. – 699;

Одесская обл. – 662

Запорожская обл. – 592;

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболели – 2 411 622 человек;

умерли – 56 080;

проведено ПЦР-тестов – 12 783 263.

Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, написал, что в больницах находятся 18 484 ковид-пациентов, рост показателя – 35%. Число суточных госпитализаций выросло на 27%.

Истребин обращает внимание на резкое рост летальных случаев по сравнению с предыдущими показателями. Он пишет, что при сохранении таких темпов роста, в октябре это число может достигнуть отметки 500–1000 ежедневных смертей от коронавируса.

"За 11 месяцев ( с сентября 2020 года по июль 2021-го) в Украине было 100 тысяч добавочных смертей, из них, по данным Госстата 55 тысяч от ковида. Наибольшее число добавочных смертей было в апреле 2021 – 21 тысяч, и в декабре 2020-го — 17 тысяч. Сколько будет в сентябре и октябре этого года, остается только гадать", – сообщает Истребин.

[ + – ] Количество пациентов в больницах. Автор: Евгений Истребин

[ + – ] Количество летальных случаев. Автор: Евгений Истребин

[ + – ] Недельная динамика. Автор: Евгений Истребин

[ + – ] Новые случаи. Автор: Евгений Истребин

[ + – ] Ежемесячная смертность в Украине. Автор: Евгений Истребин

[ + – ] Сглаженные новые случаи. Автор: Евгений Истребин

[ + – ] Число новых случаев за 7 дней. Автор: Евгений Истребин

Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация. За последние сутки привиты 132 246 человек. Из них вторую дозу получили 57 058 человек.

С начала прививочной кампании привиты 6 926 719 человек, из них полностью иммунизированы – 5 565 270, первую дозу вакцины получили 6 926 717 человек.

Ранее сообщалось, что фармацевтическая компания Pfizer началу очередную испытания перорального противовирусного препарата, который, как ожидается, сможет стать профилактикой COVID-19.

Также Фокус писал, что правительство Японии приняло решение отменить чрезвычайное положение в связи с коронавирусом.