UA
UA
Разделы
Материалы
Украина Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса на 29 сентября: 9666 новых случаев, 2855 госпитализаций

88
коронавирус, больница, больные,
Фото: Слово и Дело | Больные коронавирусом

При сохранении таких темпов роста смертности от COVID-19, в октябре от этого заболевания каждый день будут умирать до тысячи человек.

За сутки, 28 сентября в Украине зафиксировано 9 666 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 953, медработников – 204). Такие данные приводит Минздрав.

Всего за минувшие сутки в Украине:

  • заболели – 9 666 человек;
  • госпитализированы – 2 855;
  • умерли – 217;
  • выписаны из больниц – 3 281.

Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 45,4%. Под коронавирусных больных сейчас выделены 39 750 коек.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

  • 21 сентября – 2 175;
  • 22 сентября – 2 070;
  • 23 сентября – 2 060;
  • 24 сентября – 2 035;
  • 25 сентября – 2 325;
  • 26 сентября – 1 478.
  • 27 сентября – 1 288

Статистика смертности за последние семь дней:

  • 21 сентября – 105;
  • 22 сентября – 123;
  • 23 сентября – 140;
  • 24 сентября – 133;
  • 25 сентября – 69;
  • 26 сентября – 94.
  • 27 сентября – 143

За минувшие сутки в Украине проведено 92 829 тестирований, среди которых:

  • методом ПЦР – 42 132;
  • методом ИФА – 10 973;
  • экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 724.

Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:

  • Харьковская обл. – 976 случаев;
  • Днепропетровская обл. – 787;
  • Донецкая обл. – 699;
  • Одесская обл. – 662
  • Запорожская обл. – 592;

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболели – 2 411 622 человек;
  • умерли – 56 080;
  • проведено ПЦР-тестов – 12 783 263.

Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, написал, что в больницах находятся 18 484 ковид-пациентов, рост показателя – 35%. Число суточных госпитализаций выросло на 27%.

Истребин обращает внимание на резкое рост летальных случаев по сравнению с предыдущими показателями. Он пишет, что при сохранении таких темпов роста, в октябре это число может достигнуть отметки 500–1000 ежедневных смертей от коронавируса.

"За 11 месяцев ( с сентября 2020 года по июль 2021-го) в Украине было 100 тысяч добавочных смертей, из них, по данным Госстата 55 тысяч от ковида. Наибольшее число добавочных смертей было в апреле 2021 – 21 тысяч, и в декабре 2020-го — 17 тысяч. Сколько будет в сентябре и октябре этого года, остается только гадать", – сообщает Истребин.

коронавирус, пациенты, больницы,
Количество пациентов в больницах. Автор: Евгений Истребин
коронавирус, смерти, летальные случаи,
Количество летальных случаев. Автор: Евгений Истребин
коронавирус, неделя, динамика,
Недельная динамика. Автор: Евгений Истребин
коронавирус, новые случаи, динамика,
Новые случаи. Автор: Евгений Истребин
Украина, смертность, статистика,
Ежемесячная смертность в Украине. Автор: Евгений Истребин
Украина, смертность, сглаженные случаи
Сглаженные новые случаи. Автор: Евгений Истребин
коронавирус, новые случаи, неделя,
Число новых случаев за 7 дней. Автор: Евгений Истребин

Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация. За последние сутки привиты 132 246 человек. Из них вторую дозу получили 57 058 человек.

С начала прививочной кампании привиты 6 926 719 человек, из них полностью иммунизированы – 5 565 270, первую дозу вакцины получили 6 926 717 человек.

Ранее сообщалось, что фармацевтическая компания Pfizer началу очередную испытания перорального противовирусного препарата, который, как ожидается, сможет стать профилактикой COVID-19.

Также Фокус писал, что правительство Японии приняло решение отменить чрезвычайное положение в связи с коронавирусом.