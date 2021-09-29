Статистика коронавируса на 29 сентября: 9666 новых случаев, 2855 госпитализаций
При сохранении таких темпов роста смертности от COVID-19, в октябре от этого заболевания каждый день будут умирать до тысячи человек.
За сутки, 28 сентября в Украине зафиксировано 9 666 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 953, медработников – 204). Такие данные приводит Минздрав.
Всего за минувшие сутки в Украине:
- заболели – 9 666 человек;
- госпитализированы – 2 855;
- умерли – 217;
- выписаны из больниц – 3 281.
Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 45,4%. Под коронавирусных больных сейчас выделены 39 750 коек.
Статистика госпитализаций за последние семь дней:
- 21 сентября – 2 175;
- 22 сентября – 2 070;
- 23 сентября – 2 060;
- 24 сентября – 2 035;
- 25 сентября – 2 325;
- 26 сентября – 1 478.
- 27 сентября – 1 288
Статистика смертности за последние семь дней:
- 21 сентября – 105;
- 22 сентября – 123;
- 23 сентября – 140;
- 24 сентября – 133;
- 25 сентября – 69;
- 26 сентября – 94.
- 27 сентября – 143
За минувшие сутки в Украине проведено 92 829 тестирований, среди которых:
- методом ПЦР – 42 132;
- методом ИФА – 10 973;
- экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 724.
Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:
- Харьковская обл. – 976 случаев;
- Днепропетровская обл. – 787;
- Донецкая обл. – 699;
- Одесская обл. – 662
- Запорожская обл. – 592;
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболели – 2 411 622 человек;
- умерли – 56 080;
- проведено ПЦР-тестов – 12 783 263.
Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, написал, что в больницах находятся 18 484 ковид-пациентов, рост показателя – 35%. Число суточных госпитализаций выросло на 27%.
Истребин обращает внимание на резкое рост летальных случаев по сравнению с предыдущими показателями. Он пишет, что при сохранении таких темпов роста, в октябре это число может достигнуть отметки 500–1000 ежедневных смертей от коронавируса.
"За 11 месяцев ( с сентября 2020 года по июль 2021-го) в Украине было 100 тысяч добавочных смертей, из них, по данным Госстата 55 тысяч от ковида. Наибольшее число добавочных смертей было в апреле 2021 – 21 тысяч, и в декабре 2020-го — 17 тысяч. Сколько будет в сентябре и октябре этого года, остается только гадать", – сообщает Истребин.
Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация. За последние сутки привиты 132 246 человек. Из них вторую дозу получили 57 058 человек.
С начала прививочной кампании привиты 6 926 719 человек, из них полностью иммунизированы – 5 565 270, первую дозу вакцины получили 6 926 717 человек.
Ранее сообщалось, что фармацевтическая компания Pfizer началу очередную испытания перорального противовирусного препарата, который, как ожидается, сможет стать профилактикой COVID-19.
Также Фокус писал, что правительство Японии приняло решение отменить чрезвычайное положение в связи с коронавирусом.