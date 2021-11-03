Пандемія COVID-19 може завершитися у 2022 році, — Reuters

Першими з пандемії можуть вийти США, Великобританія, Індія та Португалія. Там спостерігається високий рівень вакцинованих громадян та тих, хто має природний імунітет.

У 2022 році пандемія COVID-19 може завершитися. Експерти вважають, що в країнах з більшим відсотком вакцинованого населення пандемія може перейти у форму сезонної хвороби. Про такі прогнози понад десятка фахівців повідомляє агентство Reuters.

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У статті йдеться про те, що в міру того, як у багатьох регіонах світу слабшає руйнівна епідемія штаму "Дельта", учені складають графік того, коли і де COVID-19 перейде в ендемічне (характерне захворювання для певної місцевості) захворювання у 2022 році.

Які країни можуть вийти з пандемії?

Очікується, що такі країни, як США, Великобританія, Португалія та Індія, першими можуть вийти з пандемії, оскільки матимуть певне поєднання високого рівня вакцинації та природного імунітету серед людей.

"Ми вважаємо, що до кінця 2022 року настане момент, коли ми отримаємо контроль над цим вірусом… коли ми зможемо значно знизити тяжкі захворювання та смертність", — сказала епідеміологиня, яка очолює роботу ВООЗ з боротьби з COVID-19 Марія Ван Керкхове.

Згідно з планами ВООЗ, до кінця 2022 року 70% населення планети буде вакциновано.

"Якщо ми досягнемо цієї позначки, то ми будемо в іншій ситуації з погляду епідеміології", — зазначила Ван Керкхове.

Наскільки небезпечним є штам "Дельта"?

Проте експерти стверджують, що коронавірус дуже непередбачуваний, а його мутації можуть призвести до того, що ефективність вакцинації буде знижена. Тому у ВООЗ рекомендують не скасовувати передчасно запобіжні заходи від коронавірусу. Також, на думку експертів, штам "Дельта" викликав нову хвилю пандемії, особливо це стосується країн із низьким відсотком вакцинації, таких як Росія та Румунія. А ось у Сінгапурі та Китаї відсоток вакцинованих великий, проте мало природного імунітету через набагато суворіші заходи ізоляції.

"Для мене дивно бачити, як люди виходять на вулиці і поводяться, начебто все вже позаду", — сказала епідеміологиня.

У той же час вірусолог з Онкологічного центру Фреда Хатчінсона Тревор Бедфорд вважає, що вірус, швидше за все, продовжуватиме мутувати, що вимагатиме щорічних повторних щеплень.

Тим не менш, деякі експерти вважають, що вакцинація в сукупності з високими показниками природного імунітету з часом призведе до того, що COVID-19 стане більш схожим на сезонне респіраторне захворювання, таке як грип або кір.

Раніше повідомлялося, що ефективність вакцини Pfizer Inс/BioNTech у запобіганні зараженню COVID-19 знижується вдвічі через пів року після другої дози. Такого висновку дійшли фахівці з Pfizer і Kaiser Permanente, які вивчили електронні медичні карти приблизно 3,4 млн осіб.

Голова Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге заявив, що третя вакцина від коронавірусної інфекції – це не розкіш, а спосіб убезпечити найуразливіших.