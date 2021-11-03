Пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году, — Reuters

Первыми из пандемии могут выйти США, Великобритания, Индия и Португалия. Там наблюдается высокий уровень вакцинированных граждан и тех, кто имеет естественный иммунитет.

В 2022 году пандемия COVID-19 может завершиться. Эксперты полагают, что в странах с большим процентом вакцинированного населения пандемия может перейти в форму сезонной болезни. О таких прогнозах более десятка специалистов сообщает агентство Reuters.

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В статье говорится, что по мере того, как во многих регионах мира ослабевает разрушительная эпидемия штамма "Дельта", ученые составляют график того, когда и где COVID-19 перейдет в эндемическое (характерное заболевание для определенной местности) заболевание в 2022 году.

Какие страны могут выйти из пандемии?

Ожидается, что такие страны, как США, Великобритания, Португалия и Индия первыми могут выйти из пандемии, поскольку будут иметь определенное сочетание высокого уровня вакцинации и естественного иммунитета среди людей.

"Мы считаем, что до конца 2022 года наступит момент, когда мы получим контроль над этим вирусом… когда мы сможем значительно снизить тяжелые заболевания и смертность", — сказала эпидемиолог, возглавляющая работу ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керкхове.

Согласно планам ВОЗ, до конца 2022 года 70% населения планеты будет вакцинировано.

"Если мы достигнем этой отметки, то мы будем в другой ситуации с точки зрения эпидемиологии", — отметила Ван Керкхове.

Насколько опасен штамм "Дельта"?

Однако эксперты утверждают, что коронавирус очень непредсказуем, а его мутации могут привести к тому, что эффективность вакцинации будет снижена. Поэтому в ВОЗ рекомендуют не отменять преждевременно меры по предосторожности от коронавируса. Также по мнению экспертов, штамм "Дельта" вызвал новую волну пандемии, особенно это касается стран с низким процентом вакцинации, таких как Россия и Румыния. А вот в Сингапуре и Китае процент вакцинированных большой, однако мало естественного иммунитета из-за гораздо более строгих мер изоляции.

"Для меня удивительно видеть, как люди выходят на улицы, и ведут себя, как будто все уже позади", — сказала эпидемиолог.

В то же время вирусолог из Онкологического центра Фреда Хатчинсона Тревор Бедфорд полагает, что вирус, скорее всего, будет продолжать мутировать, что потребует ежегодных повторных прививок.

Тем не менее некоторые эксперты считают, что вакцинация в совокупности с высокими показателями естественного иммунитета со временем приведет к тому, что COVID-19 станет больше похожим на сезонное респираторное заболевание, такое как грипп или корь.

Ранее сообщалось, что эффективность вакцины Pfizer Inс/BioNTech в предотвращении заражения COVID-19 снижается в два раза спустя пол года после второй дозы. К такому выводу пришли специалисты из Pfizer и Kaiser Permanente, которые изучили электронные медицинские карты примерно 3,4 млн человек.

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что третья вакцина от коронавирусной инфекции – это не роскошь, а способ обезопасить самых уязвимых.