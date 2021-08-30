Бустерні щеплення від коронавірусу не розкіш, а необхідність, — ВООЗ

Ще на початку серпня Всесвітня організація охорони здоров'я виступала проти ревакцинації повністю щеплених людей.

Третя вакцина від коронавірусної інфекції — це не розкіш, а спосіб убезпечити найуразливіших, заявив на пресконференції глава Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге, передає Reuters.

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За словами представника Всесвітньої організації охорони здоров'я, раніше дані не вказали на необхідність повторних щеплень, з урахуванням того, що додаткові щеплення, зроблені повністю вакцинованим людям, ще більше збільшують розрив у наявності вакцин між багатими країнами та державами з низьким рівнем доходу.

"Третя доза вакцини — це не розкішна ревакцинація, яку забирають у того, хто чекає першого уколу. Це, по суті, спосіб убезпечити найбільш вразливих", — заявив він.

При цьому представник ВООЗ в Європі закликав робити бустерні вакцини з обережністю у зв'язку з тим, що на даний момент недостатньо доказів їхньої доцільності.

"Однак все більше досліджень показують, що третя доза забезпечує безпеку вразливих людей", — додав Клюге.

Клюге закликав європейські країни, які мають надмірну кількість вакцин, ділитися ними з іншими країнами, особливо в Східній Європі і Африці.

Він зазначив, що зростання показників захворюваності COVID-19 в Європі за останні два тижні в поєднанні з низьким рівнем вакцинації в деяких країнах викликає у ВООЗ "глибоку тривогу".

Як змінювалася позиція ВООЗ щодо бустерних щеплень

Про плани вакцинувати американців третьою дозою вакцини від COVID-19 компанія Pfizer заявила в липні 2021 року.

4 серпня голова ВООЗ Тедрос Адан Гебрейсус заявив, що на використання бустерного щеплення від COVID-19 необхідно накласти тимчасовий мораторій у зв'язку з тим, що це збільшує розрив у питанні вакцинації між багатими та бідними країнами.

Також глава ВООЗ розкритикував США за бустерні щеплення від коронавірусу, назвавши їх "ганьбою для всього людства".

Незважаючи на це, 19 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден планує найближчим часом зробити щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу разом зі своєю дружиною Джилл Байден.