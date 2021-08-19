Байден з дружиною має намір зробити третє щеплення від коронавірусу, — ABC News

Третій, бустерний укол вакцини в Штатах почнуть робити вже в наступному місяці. При цьому процес імунізації Байден завершив на початку цього року.

Президент США Джо Байден планує зробити щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу разом зі своєю дружиною Джилл Байден уже найближчим часом. Про це він заявив в ефірі телеканалу ABC News.

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"Ми отримали наші щеплення, я думаю, в грудні. Тому час прийшов", — сказав Байден.

Зазначимо, що другу дозу вакцини від коронавірусу виробництва компаній Pfizer/BioNTech президент США отримав 11 січня цього року.

Раніше на цьому тижні адміністрація Байдена оголосила, що американці зможуть отримати третю, бустерну дозу вакцини вже з 20 вересня. Вона буде доступна для тих, хто понад 8 місяців тому прищепився препаратами від компаній Pfizer/BioNTech або Moderna.

"Вам комфортно з думкою про те, що американці отримають вже третє щеплення, тоді як багато мільйонів людей по всьому світу все ще не отримали першу?", — запитав президента США журналіст ABC News Джордж Стефанопулос у ході інтерв'ю.

"Абсолютно, тому що ми забезпечили більше (вакцин — ред.) для решти світу, ніж всі інші країни разом. До середини наступного року ми поставимо півмільярда доз іншим країнам. Ми дотримуємося нашої частини угоди. Ми робимо більше, ніж будь-хто", — запевнив Байден.

Нагадаємо, раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус закликав тимчасово заборонити введення третьої дози вакцини від коронавірусу, щоб більше препаратів надійшло в ті країни, де багато хто не отримав жодного уколу.

У свою чергу Pfizer і BioNTech минулого місяця заявили, що введення третьої, бустерної дози вакцини, підсилює захист від коронавірусу, зокрема і від більш заразного дельта-штаму.

Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін припустив, що в країні розгорнуто вакцинацію третьою дозою препарату від коронавірусу.