Штамм омикрон: ВОЗ выбрала название новому варианту коронавируса из ЮАР

Штамм B.1.1.529, который также называют "ботсванским", отнесли к вариантам, вызывающим обеспокоенность. По предварительным данным, он распространяется быстрее штамма "дельта" и является рекордсменом по мутациям.

Всемирная организация здравоохранения присвоила "ботсванскому" штамму коронавируса B.1.1.529 название "Омикрон" (Omicron). Подробности пресс-служба раскрыла на официальном сайте. Ранее предполагалось, что штамм будет назван греческой буквой "ню". Почему выборе имени для нового штамма коронавируса пропустили очередность, не уточняется.

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26 ноября ВОЗ созвала техническую консультативную группу по эволюции SARS-CoV-2, чтобы оценить, как мутация изменила поведение вируса. После анализа специалисты решили отнести штамм к "вариантам, вызывающим обеспокоенность". ВОЗ продолжает расследование и намерена делиться результатами с широкой общественностью, в первую очередь, с государствами-членами.

В связи с появлением штамма Омикрон ВОЗ рекомендует:

усилить эпидемический надзор и принять меры последовательность, чтобы лучше изучить штаммы SARS-CoV-2;

отправлять полные последовательности генома и другие данные о мутациях в общедоступную базу данных, такую ​​как GISAID;

сообщать ВОЗ о случаях инфицирования Омикроном;

по возможности проводить полевые и лабораторные исследования для лучшего понимания воздействия штамма на эпидемиологическую ситуацию COVID-19, а также эффективности принятых мер по диагностике, лечению и профилактике;

напоминать людям о необходимости соблюдения мер предосторожности и вакцинации.

ВОЗ выделяет среди штаммов коронавируса варианты, вызывающие интерес (ВВИ) и варианты, вызывающие беспокойство (ВВБ). К первому относятся штаммы SARS-CoV-2 с генетическими изменениями, которые влияют на заразность, тяжесть заболевания, невосприимчивость к иммунной системе или лекарствам, а также представляют глобальную угрозу для человечества.

Важно

Нашли в человеке с ВИЧ. Чем опасен "ботсванский" штамм коронавируса с 32 мутациями

К вызывающим беспокойство относятся штаммы ВВИ, которые связаны с одним или несколькими изменениями, имеющими значение для здоровья:

увеличение трансмиссивности или пагубное изменение эпидемиологии COVID-19;

увеличение вирулентности или изменение клинических проявлений болезни;

снижение эффективности мер общественного здравоохранения и социальных мер или доступных диагностических средств, вакцин, терапевтических средств.

24 ноября ВОЗ впервые сообщили о штамме B.1.1.529, который выявили в Южной Африке. В этой стране фиксировали три пика заболеваемости, в последнем случае был широко распространен вариант "Дельта". В последние недели резко увеличилось количество случаев заражения коронавирусом, на этом фоне медики обнаружили новую мутацию. Первый B.1.1.529 подтвердили в образце, взятом 9 ноября.

Ранее писали, что "ботсванский" штамм коронавируса нашли у человека с ВИЧ. Он содержит рекордные 32 мутации, а потому может быть еще более заразным и устойчивым к вакцинам, чем предыдущие разновидности коронавируса.

Писали также, что Италия, Великобритания, Израиль и Германия прекратили авиасообщение с ЮАР из-за штамма B.1.1.529. Кроме того, случаи заражения выявили в Ботсване и Гонконге.