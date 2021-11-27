Штамм омикрон: ВОЗ выбрала название новому варианту коронавируса из ЮАР
Штамм B.1.1.529, который также называют "ботсванским", отнесли к вариантам, вызывающим обеспокоенность. По предварительным данным, он распространяется быстрее штамма "дельта" и является рекордсменом по мутациям.
Всемирная организация здравоохранения присвоила "ботсванскому" штамму коронавируса B.1.1.529 название "Омикрон" (Omicron). Подробности пресс-служба раскрыла на официальном сайте. Ранее предполагалось, что штамм будет назван греческой буквой "ню". Почему выборе имени для нового штамма коронавируса пропустили очередность, не уточняется.
26 ноября ВОЗ созвала техническую консультативную группу по эволюции SARS-CoV-2, чтобы оценить, как мутация изменила поведение вируса. После анализа специалисты решили отнести штамм к "вариантам, вызывающим обеспокоенность". ВОЗ продолжает расследование и намерена делиться результатами с широкой общественностью, в первую очередь, с государствами-членами.
В связи с появлением штамма Омикрон ВОЗ рекомендует:
- усилить эпидемический надзор и принять меры последовательность, чтобы лучше изучить штаммы SARS-CoV-2;
- отправлять полные последовательности генома и другие данные о мутациях в общедоступную базу данных, такую как GISAID;
- сообщать ВОЗ о случаях инфицирования Омикроном;
- по возможности проводить полевые и лабораторные исследования для лучшего понимания воздействия штамма на эпидемиологическую ситуацию COVID-19, а также эффективности принятых мер по диагностике, лечению и профилактике;
- напоминать людям о необходимости соблюдения мер предосторожности и вакцинации.
ВОЗ выделяет среди штаммов коронавируса варианты, вызывающие интерес (ВВИ) и варианты, вызывающие беспокойство (ВВБ). К первому относятся штаммы SARS-CoV-2 с генетическими изменениями, которые влияют на заразность, тяжесть заболевания, невосприимчивость к иммунной системе или лекарствам, а также представляют глобальную угрозу для человечества.Важно
К вызывающим беспокойство относятся штаммы ВВИ, которые связаны с одним или несколькими изменениями, имеющими значение для здоровья:
- увеличение трансмиссивности или пагубное изменение эпидемиологии COVID-19;
- увеличение вирулентности или изменение клинических проявлений болезни;
- снижение эффективности мер общественного здравоохранения и социальных мер или доступных диагностических средств, вакцин, терапевтических средств.
24 ноября ВОЗ впервые сообщили о штамме B.1.1.529, который выявили в Южной Африке. В этой стране фиксировали три пика заболеваемости, в последнем случае был широко распространен вариант "Дельта". В последние недели резко увеличилось количество случаев заражения коронавирусом, на этом фоне медики обнаружили новую мутацию. Первый B.1.1.529 подтвердили в образце, взятом 9 ноября.
Ранее писали, что "ботсванский" штамм коронавируса нашли у человека с ВИЧ. Он содержит рекордные 32 мутации, а потому может быть еще более заразным и устойчивым к вакцинам, чем предыдущие разновидности коронавируса.
Писали также, что Италия, Великобритания, Израиль и Германия прекратили авиасообщение с ЮАР из-за штамма B.1.1.529. Кроме того, случаи заражения выявили в Ботсване и Гонконге.