Нашли в человеке с ВИЧ. Чем опасен "ботсванский" штамм коронавируса с 32 мутациями

Эксперты из ВОЗ собираются на срочное заседание: штамм "ню" или вариант B.1.1.529 слишком сильно мутировал для эффективной работы вакцин. У нового штамма в шиповидном белке содержится 32 мутации. Тревоги добавляет то, что выявили его у пациента с ВИЧ.

В пятницу, 26 ноября, состоится экстренное заседание ВОЗ по поводу нового штамма коронавируса, который содержит рекордное количество мутаций. Речь идет о штамме B.1.1.529, обнаруженном в Южной Африке.

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"Исследователи соберутся вместе, чтобы понять, где именно находятся новые мутации в шиповидном белке коронавируса, и что это может значить для диагностики, терапии и вакцин против коронавируса", – заявляет технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керхов.

Рабочая группа ВОЗ должна будет принять решение, к какой группе отнести ботсванский штамм B.1.1.529 — штамм, представляющий интерес, или штамм, вызывающий озабоченность. После этого ВОЗ присвоит новому варианту собственное имя. В любом случае это будет означать, что новому варианту присвоят следующую букву из греческого алфавита – это будет 13-я по счету буква "ню".

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На данный момент, из-за тревожных новостей о новом штамме, авиасообщение с ЮАР приостановили Великобритания, Израиль, Германия и Италия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила последовать этому примеру всем странам ЕС.

Что за новый штамм COVID и почему он вызывает беспокойство

Новый штамм коронавируса безымянный, ученые занимаются им под рабочим названием B.1.1.529. Распространяется (пока!) по Африке: именно там зафиксировано основное количество подтвержденных случаев инфицирования новым вариантом COVID-19 — в ЮАР, Гонконге и Ботсване.

Тревогу вызывает то, что штамм B.1.1.529 имеет очень большое количество мутаций, которые потенциально могут сделать вирус более заразным или устойчивым к вакцинам. Любой штамм, который сможет уклоняться от вакцин или распространяться быстрее, чем преобладающий штамм Дельта, может представлять серьезную угрозу, отмечают вирусологи.

[ + – ] "Ботсванский" вариант коронавируса стремительно распространяется по Африке, куда проворнее, чем Бета и Дельта Фото: Focus.ua

Где впервые обнаружили B.1.1.529

Данные показывают, что новый штамм широко распространился в южноафриканской провинции Гаутенг, но первый инфицированный был из Ботсваны. Возможно, новый вариант уже присутствует и в других провинциях ЮАР.

Согласно данным Национального института инфекционных заболеваний (NICD) в ЮАР, в последние дни наблюдается скачок заболеваемости, но в институте пока не связывают его с новым штаммом.

На сегодня Южная Африка подтвердила около 100 случаев B.1.1.529, но штамм также был обнаружен в Ботсване и Гонконге, в последнем случае – у туриста из Южной Африки. Также известно, что в Израиле уже зафиксировано три случая заражения B.1.1.529.

Вирусологи не исключают, что до 90% новых случаев коронавируса в Гаутенге могут приходиться на новый B.1.1.529.

[ + – ] Ботсванский штамм B.1.1.529 может побороться за звание рекордсмена в гонке мутаций Фото: The Bell

Насколько новый штамм COVID-19 хуже предыдущих

Ботсванский штамм "ню" может побороться за звание рекордсмена в гонке мутаций. Известно, что у нового штамма коронавируса содержится 32 мутации в шиповидном белке. Именно эту часть вируса использует большинство вакцин для тренировки иммунной системы против COVID-19.

У B.1.1.529 примерно вдвое больше мутаций, чем у преобладающего сейчас варианта Дельта.

Такое количество мутаций в шиповидном белке может оказывать влияние на способность вируса инфицировать человеческие клетки и распространяться, а также может затруднить атаку иммунных клеток на патоген.

Откуда у нового штамма столько мутаций?

Глава Института генетики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, профессор Франсуа Баллу говорит, что большое количество мутаций в варианте B.1.1.529, по-видимому, накопилось за один "всплеск". Он предполагает, что такое могло произойти, если бы вирус мутировал у человека с очень ослабленной иммунной системой, возможно, у пациента с ВИЧ/СПИДом, который не получал соответствующего лечения.

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Но большое количество мутаций не всегда означает нечто плохое. Важно понимать, что именно делают все эти мутации.

Основное опасение заключается в том, что настолько мутировавший коронавирус может радикально отличаться от своего предка из Китая. Это может означать, что разработанные вакцины против исходного штамма могут оказаться не слишком эффективными против нового.

Также некоторые мутации у B.1.1.529 были найдены и в предыдущих штаммах, например мутация N501Y может облегчать передачу вируса. У ботсваннского штамма также есть и другие мутации, связанные с ускользанием от иммунного ответа, а также совершенно новые, значение которых еще предстоит определить.

Несмотря на это, в мире появлялось уже достаточное количество штаммов, которые на бумаге казались устрашающими, но исчезали незамеченными. Например, штамм Бета был в центре внимания в начале 2021 года, потому как лучше остальных мог обходить иммунную систему. В конце концов, мир захватил совсем не этот штамм, а быстро распространившаяся Дельта.