Знайшли у людині з ВІЛ. Чим небезпечний "ботсванський" штам коронавірусу з 32 мутаціями
Експерти з ВООЗ збираються на термінове засідання: штам "ню" або варіант B.1.1.529 дуже мутував для ефективної роботи вакцин. Новий штам у шиповидному білку містить 32 мутації. Тривоги додає те, що зафіксували його в пацієнта з ВІЛ.
У п'ятницю, 26 листопада, відбудеться екстрене засідання ВООЗ щодо нового штаму коронавірусу, який містить рекордну кількість мутацій. Йдеться про штам B.1.1.529, зафіксований у Південній Африці.
"Дослідники зберуться разом, щоб зрозуміти, де саме знаходяться нові мутації в шиповидному білку коронавірусу, і що це може означати для діагностики, терапії та вакцин проти коронавірусу", — заявляє технічна керівниця ВООЗ COVID-19 Марія Ван Керхов.
Робоча група ВООЗ повинна буде ухвалити рішення, до якої групи віднести ботсванський штам B.1.1.529 — штам, що становить інтерес, або штам, що викликає занепокоєння. Після цього ВООЗ надасть новому варіанту власне ім'я. У будь-якому випадку це означатиме, що новому варіанту присвоять наступну літеру з грецького алфавіту — це буде 13-та за рахунком буква "ню".Важливо
Наразі через тривожні новини про новий штам авіасполучення з ПАР призупинили Великобританія, Ізраїль, Німеччина й Італія. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала наслідувати цей приклад усім країнам ЄС.
Що за новий штам COVID і чому він викликає занепокоєння
Новий штам коронавірусу безіменний, учені займаються ним під робочою назвою В.1.1.529. Поширюється (поки що!) Африкою: саме там зафіксовано основну кількість підтверджених випадків інфікування новим варіантом COVID-19 — у ПАР, Гонконгу та Ботсвані.
Тривогу викликає те, що штам B.1.1.529 має дуже велику кількість мутацій, які потенційно можуть зробити вірус більш заразним або стійким до вакцин. Будь-який штам, який зможе ухилятися від вакцин або поширюватися швидше, ніж переважальний штам Дельта, може становити серйозну загрозу, зазначають вірусологи.
Де вперше зафіксували B.1.1.529
Дані показують, що новий штам широко поширився в південноафриканській провінції Гаутенг, але перший був інфікований з Ботсвани. Можливо, новий варіант уже є і в інших провінціях ПАР.
За даними Національного інституту інфекційних захворювань (NICD) у ПАР, останніми днями спостерігається стрибок захворюваності, але в інституті поки що не пов'язують його з новим штамом.
На сьогодні Південна Африка підтвердила приблизно 100 випадків B.1.1.529, але штам також було виявлено у Ботсвані та Гонконгу, в останньому випадку — в туриста з Південної Африки. Також відомо, що в Ізраїлі вже зафіксовано три випадки зараження B.1.1.529.
Вірусологи не заперечують, що до 90% нових випадків коронавірусу в Гаутенгу можуть припадати на новий B.1.1.529.
Наскільки новий штам COVID-19 гірший за попередні
Ботсванський штам "ню" може поборотися за звання рекордсмена у гонці мутацій. Відомо, що новий штам коронавірусу містить 32 мутації у шиповидному білку. Саме цю частину вірусу використовують більшість вакцин для тренування імунної системи проти COVID-19.
У B.1.1.529 приблизно вдвічі більше мутацій, ніж у варіанта Дельта, що переважає зараз.
Така кількість мутацій у шиповидному білку може впливати на здатність вірусу інфікувати людські клітини та поширюватися, а також може утруднити атаку імунних клітин на патоген.
Звідки в нового штаму стільки мутацій?
Глава Інституту генетики Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, професор Франсуа Баллу каже, що велика кількість мутацій у варіанті B.1.1.529, мабуть, нагромадилася за один "спалах". Він припускає, що таке могло статися, якщо вірус мутував у людини з дуже ослабленою імунною системою, можливо, у пацієнта з ВІЛ/СНІДом, який не отримував відповідного лікування.Важливо
Але велика кількість мутацій не завжди означає щось погане. Важливо розуміти, що саме роблять усі ці мутації.
Основне побоювання полягає в тому, що коронавірус, який настільки мутував, може радикально відрізнятися від свого предка з Китаю. Це може означати, що розроблені вакцини проти вихідного штаму можуть виявитися не надто ефективними проти нового.
Також деякі мутації B.1.1.529 були знайдені й у попередніх штамах, наприклад мутація N501Y може полегшувати передавання вірусу. У ботсванського штаму також є й інші мутації, пов'язані з ухиленням від імунної відповіді, а також нові, значення яких ще треба визначити.
Незважаючи на це, у світі з'являлася вже достатня кількість штамів, які на папері здавались жахливими, але зникали непоміченими. Наприклад, штам Бета був у центрі уваги на початку 2021 року, тому що краще за інших міг оминати імунну систему. Зрештою, світ захопив зовсім не цей штам, а Дельта, що швидко поширилася.