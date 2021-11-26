Знайшли у людині з ВІЛ. Чим небезпечний "ботсванський" штам коронавірусу з 32 мутаціями

Експерти з ВООЗ збираються на термінове засідання: штам "ню" або варіант B.1.1.529 дуже мутував для ефективної роботи вакцин. Новий штам у шиповидному білку містить 32 мутації. Тривоги додає те, що зафіксували його в пацієнта з ВІЛ.

У п'ятницю, 26 листопада, відбудеться екстрене засідання ВООЗ щодо нового штаму коронавірусу, який містить рекордну кількість мутацій. Йдеться про штам B.1.1.529, зафіксований у Південній Африці.

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"Дослідники зберуться разом, щоб зрозуміти, де саме знаходяться нові мутації в шиповидному білку коронавірусу, і що це може означати для діагностики, терапії та вакцин проти коронавірусу", — заявляє технічна керівниця ВООЗ COVID-19 Марія Ван Керхов.

Робоча група ВООЗ повинна буде ухвалити рішення, до якої групи віднести ботсванський штам B.1.1.529 — штам, що становить інтерес, або штам, що викликає занепокоєння. Після цього ВООЗ надасть новому варіанту власне ім'я. У будь-якому випадку це означатиме, що новому варіанту присвоять наступну літеру з грецького алфавіту — це буде 13-та за рахунком буква "ню".

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Наразі через тривожні новини про новий штам авіасполучення з ПАР призупинили Великобританія, Ізраїль, Німеччина й Італія. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала наслідувати цей приклад усім країнам ЄС.

Що за новий штам COVID і чому він викликає занепокоєння

Новий штам коронавірусу безіменний, учені займаються ним під робочою назвою В.1.1.529. Поширюється (поки що!) Африкою: саме там зафіксовано основну кількість підтверджених випадків інфікування новим варіантом COVID-19 — у ПАР, Гонконгу та Ботсвані.

Тривогу викликає те, що штам B.1.1.529 має дуже велику кількість мутацій, які потенційно можуть зробити вірус більш заразним або стійким до вакцин. Будь-який штам, який зможе ухилятися від вакцин або поширюватися швидше, ніж переважальний штам Дельта, може становити серйозну загрозу, зазначають вірусологи.

[ + – ] "Ботсванський" варіант коронавірусу стрімко поширюється Африкою, куди спритніше, ніж Бета і Дельта Фото: Focus.ua

Де вперше зафіксували B.1.1.529

Дані показують, що новий штам широко поширився в південноафриканській провінції Гаутенг, але перший був інфікований з Ботсвани. Можливо, новий варіант уже є і в інших провінціях ПАР.

За даними Національного інституту інфекційних захворювань (NICD) у ПАР, останніми днями спостерігається стрибок захворюваності, але в інституті поки що не пов'язують його з новим штамом.

На сьогодні Південна Африка підтвердила приблизно 100 випадків B.1.1.529, але штам також було виявлено у Ботсвані та Гонконгу, в останньому випадку — в туриста з Південної Африки. Також відомо, що в Ізраїлі вже зафіксовано три випадки зараження B.1.1.529.

Вірусологи не заперечують, що до 90% нових випадків коронавірусу в Гаутенгу можуть припадати на новий B.1.1.529.

[ + – ] Ботсванський штам B.1.1.529 може поборотися за звання рекордсмена у гонці мутацій Фото: The Bell

Наскільки новий штам COVID-19 гірший за попередні

Ботсванський штам "ню" може поборотися за звання рекордсмена у гонці мутацій. Відомо, що новий штам коронавірусу містить 32 мутації у шиповидному білку. Саме цю частину вірусу використовують більшість вакцин для тренування імунної системи проти COVID-19.

У B.1.1.529 приблизно вдвічі більше мутацій, ніж у варіанта Дельта, що переважає зараз.

Така кількість мутацій у шиповидному білку може впливати на здатність вірусу інфікувати людські клітини та поширюватися, а також може утруднити атаку імунних клітин на патоген.

Звідки в нового штаму стільки мутацій?

Глава Інституту генетики Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, професор Франсуа Баллу каже, що велика кількість мутацій у варіанті B.1.1.529, мабуть, нагромадилася за один "спалах". Він припускає, що таке могло статися, якщо вірус мутував у людини з дуже ослабленою імунною системою, можливо, у пацієнта з ВІЛ/СНІДом, який не отримував відповідного лікування.

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Але велика кількість мутацій не завжди означає щось погане. Важливо розуміти, що саме роблять усі ці мутації.

Основне побоювання полягає в тому, що коронавірус, який настільки мутував, може радикально відрізнятися від свого предка з Китаю. Це може означати, що розроблені вакцини проти вихідного штаму можуть виявитися не надто ефективними проти нового.

Також деякі мутації B.1.1.529 були знайдені й у попередніх штамах, наприклад мутація N501Y може полегшувати передавання вірусу. У ботсванського штаму також є й інші мутації, пов'язані з ухиленням від імунної відповіді, а також нові, значення яких ще треба визначити.

Незважаючи на це, у світі з'являлася вже достатня кількість штамів, які на папері здавались жахливими, але зникали непоміченими. Наприклад, штам Бета був у центрі уваги на початку 2021 року, тому що краще за інших міг оминати імунну систему. Зрештою, світ захопив зовсім не цей штам, а Дельта, що швидко поширилася.