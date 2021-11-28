Вакцина від нового COVID-штаму з'явиться на початку 2022 року, — Moderna

Поки невідомо, чи знадобиться розробляти додаткову рецептуру вакцини, чи існуючі вакцини забезпечують достатній захист від нового штаму.

Представники компанії Moderna заявляють, що нова вакцина проти варіанта коронавірусу під назвою "омікрон" може бути створена вже на початку 2022 року. Про це повідомляє CNBC.

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Поки невідомо, чи знадобиться нова рецептура для боротьби з цим штамом, чи існуючих вакцин проти COVID-19 буде достатньо, щоб забезпечити повний захист.

Головний медичний фахівець Moderna Пол Бертон заявив у неділю, 28 листопада, що в найближчі кілька тижнів стане відомо, наскільки ефективною є існуюча вакцина. "Але особливість платформи Moderna у тому, що ми можемо рухатися швидкими темпами", — зазначив Бертон.

"Якщо знадобиться розробити абсолютно нову вакцину, я думаю, нам вдасться це на початку 2022 року, потім ми запустимо її у серійне виробництво", — додав представник компанії.

Новий варіант коронавірусу "омікрон", який, як і попередні, отримав свою назву за літерою латинського алфавіту. ВООЗ класифікує його як "небезпечний". Цей штам заразніший за інших, здатний швидше поширюватися і обходити захист у вигляді вакцин та ліків. У спайк-білку цього штаму налічується близько 30 нових мутацій, завдяки яким вірус проникає в організм.

Раніше Фокус повідомляв, що ВООЗ назвала літерою латинського алфавіту новий варіант коронавірусу з ПАР. Штам B.1.1.529, який ще називають "ботсванським", відноситься до категорії варіантів коронавірусу, що турбують вчених.