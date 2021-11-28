Вакцина от нового COVID-штамма появится в начале 2022 года, — Moderna

Пока неизвестно, понадобится ли разрабатывать дополнительную рецептуру вакцины, или же существующие вакцины обеспечивают достаточную защиту от нового штамма.

Представители компании Moderna заявляют, что новая вакцина против варианта коронавируса под названием "омикрон" может быть создана уже в начале 2022 года. Об этом сообщает CNBC.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Пока неизвестно, понадобится ли новая рецептура для борьбы с этим штаммом, или существующих вакцин против COVID-19 будет достаточно, чтобы обеспечить полную защиту.

Главный медицинский специалист Moderna Пол Бертон заявил в воскресенье, 28 ноября, что в ближайшие несколько недель станет известно, насколько эффективна существующая вакцина. "Но особенность платформы Moderna в том, что мы можем двигаться быстрыми темпами", — отметил Бертон.

"Если понадобится разработать совершенно новую вакцину, я думаю, нам удастся это в начале 2022 года, затем мы запустим ее в серийное производство", — добавил представитель компании.

Новый вариант коронавируса "омикрон", который, как и предыдущие, получил в качестве своего названия букву латинского алфавита, ВОЗ классифицирует как "опасный". Этот штамм заразнее других, способен быстрее распространяться и обходить защиту в виде вакцин и лекарств. В спайк-белке этого штамма насчитывается около 30 новых мутаций, благодаря которым вирус проникает в организм.

Ранее Фокус сообщал, что ВОЗ присвоила букву латинского алфавита новому варианту коронавируса из ЮАР. Штамм B.1.1.529, который еще называют "ботсванским", относится к категории вариантов коронавируса, которые беспокоят ученых.