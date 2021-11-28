Великобританія змінює правила в'їзду в країну через штам Омікрон

Обов'язковою вимогою для всіх мандрівників стане ПЛР-тест, навіть якщо людина вакцинована.

Наступного тижня в Англії знову стане обов'язковим носіння масок у транспорті та громадських місцях, а також повертається обов'язкове тестування на коронавірус усіх, хто прибуває до Великобританії. Про це заявив прем’єр-міністр Борис Джонсон. Дані дії спрямовані на боротьбу з поширенням нового штаму Омікрон, повідомляє ВВС.

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За словами Джонсона ПЛР-тести доведеться складати всім, хто прибуває до Великобританії, навіть вакцинованим. Якщо у людини буде виявлено новий штам Омікрон, то він чи вона, а також усі контактуючі особи повинні будуть вирушити на самоізоляцію.

Але прем'єр-міністр уточнив, що ці заходи будуть тимчасовими і є "запобіжним ударом" щодо поширення нового штаму в країні. Про нові обмеження Джонсон заявив після того, як у Великій Британії підтвердилися два випадки зараження людей новим штамом коронавірусу Омікрон.

[ + – ] Борис Джонсон Фото: trump-elections

За словами британського прем'єра, Омікрон поширюється дуже швидко, і його можуть передавати навіть між вакциновані люди. Також він заявив, що про відміну чи продовження обмежень знову можна буде говорити не раніше, ніж через три тижні.

Наразі точної дати введення обов'язкового тестування на Covid 19 немає, але в міністерстві охорони здоров'я заявили, що воно вводиться наступного тижня.

Двоє людей, у яких було виявлено новий штам коронавірусу Омікрон, знаходяться на самоізоляції, те ж саме довелося зробити і всім, хто контактував з цими людьми.

У Великій Британії збільшилася кількість підтверджених випадків зараження Covid 19, минулої доби там було виявлено 39 567 заражень.

Нагадуємо, що Омікрон виявили у 13 людей, які прилетіли до Європи з ПАР.