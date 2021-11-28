Новий штам коронавірусу виявили у 13 осіб, які прилетіли до Європи з ПАР

Новий різновид Covid-19, штам омікрон, виявили у пасажирів двох авіарейсів, які прибули до столиці Нідерландів, Амстердам, з ПАР.

Новий штам коронавірусу омікрон знайшли у 13 людей. Загалом позитивні результати тест показав у 61 людини, яка прибула авіарейсами з Південної Африки до Амстердама. Нідерландські офіційні особи кажуть, що ці результати не остаточні і, що з новим штамом може виявитися більше людей, повідомляє ВВС.

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600 пасажирів літака компанії KLM, який прилетів з Йоханессбурга, столиці ПАР, затримали для складання тестів, у результаті у 61 людини виявили хворобу і у 13 осіб ідентифікували новий штам омікрон. Про нього стало відомо у середу, 24 листопада та ВООЗ класифікувала його як "варіант, який викликає занепокоєння".

Пасажирів, у яких було виявлено Covid-19, помістили на карантин у готель поблизу аеропорту. Тих, хто мав негативний результат тесту, попросили вирушити на домашню самоізоляцію на 5 днів з подальшою здаванням повторного тесту.

Випадки зараження штамом омікрон вже зафіксували у різних країнах Європи: у Великій Британії, Німеччині та Італії. Міністр охорони здоров'я Нідерландів Уго де Йонге звернувся до людей, які прибули з південноафриканського регіону здати тести на коронавірус якнайшвидше. Міністр не відкидає того факту, що в Нідерландах набагато більше носіїв нового штаму Covid-19.

Лікар Анжеліка Кутзі, голова Південноафриканської медичної асоціації, вважає, що країни "сильно панікують без необхідності", адже симптоми, які вона побачила у нового варіанта коронавірусу, були "надзвичайно легкими".

Нідерланди, як і багато інших країн, запровадили обмеження на польоти з країн Південної Африки після виявлення штаму омікрон. Ця країна є однією з небагатьох у Європі, де зафіксовано величезну кількість хворих. Найближчими тижнями в Нідерландах бари, ресторани та магазини працюватимуть за скороченим часовим графіком, також залишається чинним обмеження на кількість людей у громадських приміщеннях.

Місцевих жителів переконують працювати дистанційно, але водночас дитячі садки, школи та університети працюють у звичайному режимі. З початку пандемії в Нідерландах зареєстровано майже 20 тисяч підтверджених випадків смерті від коронавірусу.

Фокус вже писав про те, чим небезпечний новий штам коронавірусу з 32 мутаціями.