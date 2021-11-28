Новый штамм коронавируса обнаружили у 13 человек, прилетевших в Европу из ЮАР

Новую разновидность Covid-19, штамм омикрон, обнаружили у пассажиров двух авиарейсов, которые прибыли в столицу Нидерландов, Амстердам, из ЮАР.

Новый штамм коронавируса омикрон нашли у 13 человек. Всего положительные результаты тест показал у 61 человека, которые прибыли авиарейсами из Южной Африки в Амстердам. Нидерландские официальные лица говорят, что эти результаты не окончательные и, что, с новым штаммом может оказаться больше людей, сообщает BBC.

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600 пассажиров самолета компании KLM, который прилетел из Йоханессбурга, столицы ЮАР, задержали для сдачи тестов, в результат, у 61 человека обнаружили болезнь и у 13 человек идентифицировали новый штамм омикрон. О нем стало известно в среду, 24 ноября и ВОЗ классифицировала его как "вариант, который вызывает беспокойство".

Пассажиров, у которых был обнаружен Covid-19, поместили на карантин в отель недалеко от аэропорта. Тех, у кого был отрицательный результат теста, попросили отправится на домашнюю самоизоляцию на 5 дней с последующей сдачей повторного теста.

Случаи заражения штаммом омикрон уже зафиксировали в разных странах Европы: в Великобритании, Германии и Италии. Министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге обратился к людям, которые прибыли из южноафриканского региона сдать тесты на коронавирус как можно скорее. Министр не исключает тот факт, что в Нидерландах намного больше носителей нового штамма Covid-19.

Доктор Анжелика Кутзи, председатель Южноафриканской медицинской ассоциации, считает, что страны "сильно паникуют без необходимости", ведь симптомы, которые она увидела у нового варианта коронавируса, были "чрезвычайно легкими".

Нидерланды, как и многие другие страны ввели ограничение на полеты из стран Южной Африки после обнаружения штамма омикрон. Эта страна является одной из немногих в Европе, где зафиксировано огромное количество заболевших. В ближайшие недели в Нидерландах бары, рестораны и магазины будут работать по сокращенному временному графику, также остается в силе ограничение на количество людей в общественных помещениях.

Местных жителей убеждают работать дистанционно, но в то же время детские сады, школы и университеты работают в обычном режиме. С начала пандемии в Нидерландах было зарегистрировано почти 20 тысяч подтвержденных случаев смерти от коронавируса.

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