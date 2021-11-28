Великобритания меняет правила въезда в страну из-за штамма Омикрон

Обязательным требованием для всех путешественников станет ПЦР-тест, даже если человек вакцинирован.

На следующей неделе в Англии снова станет обязательным ношение масок в транспорте и общественных местах, а также возвращается обязательное тестирование на коронавирус всех, кто прибывает в Великобританию. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон. Данные действия направлены борьбу с распространением нового штамма Омикрон, сообщает BBC.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам Джонсона ПЦР-тесты придется сдавать всем, кто прибывает в Великобританию, даже вакцинированным. Если у человека будет обнаружен новый штамм Омикрон, то он или она, а также все, контактирующие лица должны будут отправится на самоизоляцию.

Но премьер-министр уточнил, что эти меры будут временными и являются "упреждающим ударом" по распространению нового штамма в стране. О новых ограничениях Джонсон заявил после того, как в Великобритании подтвердились два случая заражения людей новым штаммом коронавируса Омикрон.

[ + – ] Борис Джонсон Фото: BBC

По словам британского премьера, Омикрон распространяется очень быстро и его могут передавать даже между вакцинированные люди. Также он заявил, что об отмене или продолжении ограничений снова можно будет говорить не раньше, чем через три недели.

Пока что точной даты введения обязательного тестирования на Covid 19 нет, но в министерстве здравоохранения заявили, что оно вводится на следующей неделе.

Два человека, у которых был обнаружен новый штамм коронавируса Омикрон находятся на самоизоляции, то же самое пришлось сделать и всем, кто контактировал с этими людьми.

В Великобритании увеличилось количество подтвержденных случаев заражения Covid 19, за прошлые сутки там было обнаружено 37 681 заражение.

Напоминаем, что Омикрон обнаружили у 13 человек, прилетевших в Европу из ЮАР.