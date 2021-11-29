Розповсюдження "Омікрону". Україна вводить обов'язковий карантин через новий штам коронавірусу

Ті, хто повернувся в Україну з Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватині та Мозамбіку мають піти на двотижневий карантин.

Українці, які повернулися з африканських країн, де поширюється штам коронавірусу "Омікрон", мають пройти двотижневу самоізоляцію. Про це сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час селекторної наради з президентом України. Його процитувала пресслужба МОЗ.

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Якщо мандрівники протягом останніх 14 днів більше тижня були у Південно-Африканській Республіці, Ботсвані, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватині та Мозамбіку, то в Україні вони мають піти на карантин.

Мінохоронздоров'я найближчим часом може розширити список країн.

"Дослідження нового штаму продовжуються. Більше інформації буде доступно найближчими тижнями. Зараз ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам", – зазначив Ляшко.

Мінохоронздоров'я, що перебуває в зазначених країнах, порекомендувало дотримуватися протиепідемічних правил і звертатися до місцевих медичних установ при перших симптомах хвороби.

Що відомо про штам "Омікрон?"

У міністерстві поки не в курсі, чи викликає "Омікрон" тяжчий перебіг хвороби.

"Перші випадки інфікування були зафіксовані в молодих людей (студентів університетів), які зазвичай зазвичай легше переносять хворобу. Загальний рівень зараження в Південно-Африканській Республіці підвищений", – ідеться в повідомленні.

Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що ті, хто перехворів на коронавірус, ризикують заразитися штамом "Омікрон" більше, ніж іншими варіантами вірусу. Організація вже внесла "Омікрон" до категорії штамів, що викликають занепокоєння.

Великобританія вже змінила правила в'їзду до країни через поширення "Омікрону". Наступного тижня в країні повернуть обов'язкове носіння масок у транспорті та громадських місцях, а також обов'язкове тестування для мандрівників.

Ізраїль із 29 листопада заборонив в'їзд іноземцям на 14 днів, там підтвердили 1 випадок зараження "Омікроном".

У Португалії 13 футболістів лісабонського клубу "Белененсеш" заразилися "Омікроном". З'ясувалося, що один із гравців приїхав до Португалії, відігравши матч за збірну Південної Африки.