Ізраїль забороняє в'їзд до країни через новий варіант коронавірусу Омікрон

З понеділка, 29 листопада, іноземцям заборонено в'їзд до Ізраїлю на 14 днів. Ці заходи спрямовані на заборону поширення нового штаму Covid 19.

В Ізраїлі поки що підтверджено 1 випадок зараження новим штамом коронавірусу Омікрон, але уряд країни вирішив обмежити відвідування Ізраїлю іноземцями, повідомляє ВВС.

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Окрім заборони на в'їзд не громадян Ізраїлю до країни, кожен вакцинований громадянин повинен буде після прибуття провести 3 дні у карантині, а невакцинованим громадянам Ізраїлю доведеться посидіти у самоізоляції 7 днів. При цьому їм потрібно буде скласти тести на Covid 19.

Раніше влада Ізраїлю вже внесла до червоного списку 50 африканських країн, громадянам яких заборонено в'їзд до країни. З початку пандемії в Ізраїлі було виявлено понад 1,3 млн випадків зараження та 8100 смертей від коронавірусу.

ВООЗ назвала новий штам Омікрон таким, що викликає занепокоєння, але попередила країни світу, що потрібно ухвалювати зважені рішення щодо заборони на в'їзд, ґрунтуючись на наукових дослідженнях нового штаму.

Швейцарія також посилила карантинні вимоги для мандрівників із кількох країн Європи та Африки. А Австралія заборонила в'їзд у країну громадянам держав південноафриканського регіону на 14 днів.

Нагадуємо, що у Великій Британії змінили правила в'їзду іноземців. Тепер усім потрібно складати ПЛР-тести. Якщо буде знайдено людей-носіїв штаму Омікрон, то їх і тих, хто з ними мав контакти, відправлять на самоізоляцію.

Фокус писав про те, що в компанії Moderna заявили, що вакцина від нового штаму з'явиться на початку 2022 року, а ще про те, які небезпеки таїть у собі штам Омікрон.