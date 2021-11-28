Израиль вводит запрет на въезд в страну из-за нового варианта коронавируса Омикрон

С понедельника, 29 ноября, иностранцам запрещен въезд в Израиль на 14 дней. Эти меры направлены на сдерживание распространения нового штамма Covid 19.

В Израиле пока подтвержден 1 случай заражения новым штаммом коронавируса Омикрон, но правительство страны решило ограничить посещение Израиля иностранцами, сообщает BBC.

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Кроме запрета на въезд не граждан Израиля в страну, каждый вакцинированный гражданин должен будет после прибытия провести 3 дня в карантине, а невакцинированным гражданам Израиля придется посидеть в самоизоляции 7 дней. При этом им нужно будет сдать тесты на наличие Covid 19.

Ранее власти Израиля уже внесли в красный список 50 африканских стран, гражданам которых запрещен въезд в страну. С начала пандемии в Израиле было обнаружено более 1,3 млн случаев заражения и 8100 смертей от коронавируса.

ВОЗ назвала новый штамм Омикрон таким, который вызывает обеспокоенность, но предупредила страны мира, что нужно принимать взвешенные решения касательно запрета на въезд, основываясь на научных исследованиях нового штамма.

Швейцария также ужесточила карантинные требования для путешественников из нескольких стран Европы и Африки. А Австралия запретила въезд в страну гражданам государств южноафриканского региона на 14 дней.

Напоминаем, что в Великобритании изменили правила въезда иностранцев. Теперь всем нужно сдавать ПЦР-тесты. Если будут найдены люди-носители штамма Омикрон, то их и тех, кто с ними имел контакты отправят на самоизоляцию.

Фокус писал о том, что в компании Moderna заявили, что вакцина от нового штамма появится в начале 2022 года, а еще о том, какие опасности таит в себе штамм Омикрон.