У Португалії 13 футболістів заразилися новим штамом COVID-19 — "омікроном"

Відомо, що один із гравців лісабонського клубу повернувся до Португалії з ПАР після матчу своєї збірної, де минулого тижня було зафіксовано новий штам.

Національний інститут охорони здоров'я Португалії (INSA) підтвердив 13 випадків зараження "омікроном", новим штамом коронавірусу серед гравців клубу "Белененсеш", який виступає у вищому футбольному дивізіоні країни. Про це повідомляє Eurosport.

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Минулої суботи на матч із "Бенфікою" у "Белененсеша" не набралося навіть 11 футболістів для повного складу через позитивні COVID-тести — на поле вийшли лише 9 людей, що стало безпрецедентною подією. Суддя зупинив матч на початку другого тайму, коли троє футболістів "Блененсеша" отримали травми і не змогли продовжити гру.

Сьогодні, 29 листопада, вже стало відомо, що Португальський національний інститут охорони здоров'я (INSA) повідомив про позитивні тести на "омікрон", новий варіант коронавірусної інфекції, у 13 гравців і чотирьох співробітників клубу.

"Попереднє тестування, яке провів INSA, підтвердило, що всі 13 випадків COVID-19 у гравців "Белененсеш" — це новий штам "омікрон"", — наголошується в заяві інституту для місцевої преси.

Відомо, що один із гравців лісабонського клубу "Белененсеш" повернувся до Португалії після матчу своєї збірної з Південної Африки, де минулого тижня було зафіксовано новий штам. Наразі 44 особи з цього клубу перебувають на самоізоляції, тобто практично всі футболісти, окрім гравців молодіжного складу, які не грали у суботу.

Легка форма COVID-19

У двох-трьох гравців та кількох людей з персоналу клубу спостерігаються симптоми захворювання, яке протікає у легкій формі. Інші хворіють безсимптомно. Очікується повторне тестування.

Представники "Бенфіки", яка грала з "Белененсешем" у суботу, заявили, що жодного з їхніх гравців не ізольовано.

Влада Португалії ввела заборону на рейси з Мозамбіку, єдиного прямого сполучення з південною частиною Африки, а міністриня охорони здоров'я країни Граса Фрейтас пообіцяла посилити заходи безпеки — активніше ізолювати громадян і відслідковувати їхні контакти.

Раніше Фокус повідомляв, що нещодавній матч між "Белененсешем" і "Бенфікою" викликав громадську полеміку в Португалії через те, що його все ж таки дозволили провести, незважаючи на спалах інфекції і те, що в одній із команд не було достатньої кількості гравців.