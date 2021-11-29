В Португалии 13 футболистов заразились новым штаммом COVID-19 "омикрон"

Известно, что один из игроков лиссабонского клуба вернулся в Португалию из ЮАР после матча своей сборной, где на минувшей неделе был обнаружен новый штамм.

Национальный институт здравоохранения Португалии (INSA) подтвердил 13 случаев заражения "омикроном", новым штаммом коронавируса, среди игроков клуба "Белененсеш", который выступает в высшем футбольном дивизионе страны. Об этом сообщает Eurosport.

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В прошлую субботу на матч с "Бенфикой" у "Белененсеша" не набралось даже 11 футболистов для полного состава из-за положительных COVID-тестов — на поле вышли только 9 человек, что стало беспрецедентным событием. Судья остановил матч в начале второго тайма, когда три футболиста "Блененсеша" получили травмы и не смогли продолжить игру.

Сегодня, 29 ноября, уже стало известно, что Португальский национальный институт здравоохранения (INSA) сообщил о положительных тестах на "омикрон", новый вариант коронавирусной инфекции, у 13 игроков и четырех сотрудников клуба.

"Предварительное тестирование, которое провел INSA, подтвердило, что все 13 случаев COVID-19 у игроков "Белененсеш" — это новый штамм "омикрон", — отмечается в заявлении института для местной прессы.

Известно, что один из игроков лиссабонского клуба "Белененсеш" вернулся в Португалию после матча своей сборной из Южной Африки, где на минувшей неделе был обнаружен новый штамм. Сейчас 44 человека из этого клуба находятся на самоизоляции, то есть практически все футболисты, кроме игроков молодежного состава, которые не играли в субботу.

Легкая форма COVID-19

У двух-трех игроков и нескольких людей из персонала клуба наблюдаются симптомы заболевания, которое протекает в легкой форме. Остальные болеют бессимптомно. Ожидается повторное тестирование.

Представители "Бенфики", которая играла с "Белененсешем" в субботу, заявили, что ни один из их игроков не изолирован.

Власти Португалии ввели запрет на рейсы из Мозамбика, единственного прямого сообщения с южной частью Африки, а министр здравоохранения страны Граса Фрейтас пообещала усилить меры безопасности — активнее изолировать граждан и отслеживать их контакты.

Ранее Фокус сообщал, что недавний матч между "Белененсешем" и "Бенфикой" вызвал общественную полемику в Португалии из-за того, что его все же разрешили провести, несмотря на вспышку инфекции и то, что в одной из команд не было достаточного количества игроков.