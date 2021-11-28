"Истерика и показуха": португальский клуб выставил 9 игроков против "Бенфики" (видео 7 голов)

У 14 игроков "Белененсеш" тесты на COVID-19 оказались положительными. Но руководство клуба не привлекло игроков молодежного состава, очевидно, рассчитывая на общественную огласку.

Во втором тайме матча португальской Премьер-Лиги между лиссабонскими командами "Белененсеш" и "Бенфика" судья остановил встречу из-за того, что в составе домашней команды не оказалось достаточно футболистов для продолжения игры. Об этом сообщает The Athletic.

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Из-за вспышки коронавирусной инфекции среди игроков "Белененсеш", принимавшего "Бенфику" на своем поле, клуб выставил в стартовом составе только девять футболистов, причем один из запасных вратарей стал полевым игроком.

После 45 минут встречи "Бенфика" вела со счетом 7:0, хет-триком отметился Дарвин Нуньес, а Харис Сеферович — дублем. К слову, украинской нападающий сборной Роман Яремчук на остался на скамейке запасных.

Во втором тайме все те же девять футболистов "Белененсеша" вышли на поле, но уже по прошествии двух минут судья решил остановить встречу, т.к. сразу трое игроков домашней команды получили травмы и не смогли дальшей играть.

[ + – ] Президент "Белененсеша" Руй Педру Соареш

Президент клуба Руй Педру Соареш уходил с поля со слезами на глазах — сейчас эти кадры национальное телевидение крутит в обязательном порядке, ведь главным в этом матче были не события на поле и многочисленные голы.

Вместе с тем Соареш сказал, что его клуб не просил о переносе матча из-за вспышки коронавируса. "У нас есть 38 игроков, мы им доверяем. Но все же решение за властями, мы подождем и с уважением его примем".

По правилам ФИФА, если в составе команды насчитывается менее семи игроков, матч прекращается и победителем объявляется соперник.

Президент Союза футболистов Португалии Жоаким Эванжелишту назвал произошедшее на стадионе "Жамор" совершенно неприемлемым, тем, что не должно повториться впредь.

Президент "Бенфики" Мануэль Руй Кошта отметил, что больше всех произошедшему было возмущено руководство "Спортинга" (одного из принципиальных соперников "Бенфика"). Кошта напомним, что в январе 2000 года руководство "Спортинга" тоже просили о переносе матча с "Сетубалом", причина была все той же: у соперника в строю оказалось только 14 игроков. Но "Спортинг" не согласился на перенос матча и воспользовался слабостью соперника. "Я играл в футбол, я прекрасно понимаю, что чувствовали игроки "Белененсеша", но виноват в этом исключительно ковид, а не мой клуб", — отметил президент Лиссабонского клуба.

По мнению Артема Франкова, главного редактора журнала "Футбол", выставляя на матч девять игроков вместо одиннадцати, руководство "Белененсеша" заранее рассчитывало на снисходительность местных футбольных властей: ведь можно было набрать достаточно игроков из молодежного состава.

"При всей очевидной позорности этой страницы португальского футбола (нельзя было доводить до фарса!) лично я не нахожу ответа на один вопрос — почему "Белененсеш" не воспользовался услугами молодежной команды? В том смысле, что в поведении боссов "Белененсеш" изначально присутствовала истерика и показуха", — объяснил главред "Футбола" в своем Telegram-канале.

Ранее Фокус сообщал, что руководство "Ювентуса" подозревают в финансовых махинациях на 50 млн евро. За решетку может попасть несколько человек из руководства туринского клуба.