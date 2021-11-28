"Істерика та показуха": португальський клуб вдев'ятьох вийшов проти "Бенфіки" (відео 7 голів)

У 14 гравців команди "Белененсеш" тести на COVID-19 виявилися позитивними.

У другому таймі матчу португальської Прем'єр-Ліги між лісабонськими командами "Белененсеш" та "Бенфіка" суддя вирішив зупинити зустріч через те, що у складі домашньої команди не знайшлося достатньої кількості гравців. Про це повідомляє The Athletic.

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Через спалах коронавірусної інфекції серед гравців "Белененсеш", який приймав "Бенфіку" на своєму полі, клуб виставив у старті лише дев'ять футболістів, причому один із запасних воротарів став польовим гравцем.

Після 45 хвилин зустрічі "Бенфіка" вела 7:0: хет-триком відзначився Дарвін Нуньєс, а Харіс Сеферович — дублем. До речі, український нападник збірної Роман Яремчук не залишився на лаві запасних.

У другому таймі ті ж дев'ять футболістів "Белененсеша" вийшли на поле, але вже через дві хвилини суддя вирішив зупинити зустріч: одразу троє гравців домашньої команди отримали травми і не змогли грати далі.

[ + – ] Президент "Белененсеша" Руй Педру Соареш

Президент клубу Руй Педру Соареш йшов із поля зі сльозами на очах — зараз ці кадри національне телебачення крутить в обов'язковому порядку, адже головним у цьому матчі були не події на полі та численні голи.

Водночас, Соареш сказав, що його клуб не просив про перенесення матчу через спалах коронавірусу. "У нас є 38 гравців, ми їм довіряємо. Але все ж таки рішення за владою, ми почекаємо і з повагою його приймемо".

За правилами ФІФА, якщо у складі команди налічується менше семи гравців, матч припиняється та переможцем оголошується суперник.

Президент Союзу футболістів Португалії Жоакім Еважелішту назвав те, що відбулося на стадіоні "Жамор", абсолютно неприйнятним, тим, що не повинно повторитися надалі.

У свою чергу, Президент "Бенфіки" Мануель Руй Кошта зазначив, що найбільше цим було обурене керівництво "Спортінга" (одного з принципових суперників "Бенфіки"). Кошта нагадав, що у січні 2000 року керівництво "Спортінга" теж просили про перенесення матчу з "Сетубалом", причина була все тією ж: у суперника в строю виявилося лише 14 гравців. Але "Спортінг" не погодився на перенесення матчу та скористався слабкістю суперника. "Я грав у футбол, я чудово розумію, що відчували гравці "Белененсеша", але винен у цьому виключно ковід, а не мій клуб", — зазначив президент Лісабонського клубу.

На думку Артема Франкова, головного редактора журналу "Футбол", виставляючи на матч дев'ятьох гравців замість одинадцяти, керівництво "Белененсеша" заздалегідь розраховувало на поблажливість місцевої футбольної влади: адже можна було набрати достатньо гравців із молодіжного складу.

"За всієї очевидної ганебності цієї сторінки португальського футболу (не можна було доводити до фарсу!) особисто я не знаходжу відповіді на одне запитання — чому "Белененсеш" не скористався послугами молодіжної команди? У тому сенсі, що в поведінці босів "Белененсеш" спочатку була істерика і показуха", — пояснив головний редактор "Футболу" у своєму Telegram-каналі.

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