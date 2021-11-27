Під слідством: керівництво футбольного клубу "Ювентус" підозрюють у фінансових махінаціях на 50 млн. євро

Президент, віце-президент і колишній спортивний директор туринського клубу можуть опинитися за ґратами.

Топ-менеджмент італійського футбольного клубу "Ювентус" підозрюється правоохоронними органами у фінансових махінаціях, повідомляє La Gazetta dello Sport.

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За інформацією видання, підозри викликали фінансові звіти клубу за три сезони: у період з 2018 до 2021 року. Керівникам клубу інкримінують фальшування на 50 мільйонів євро.

Згодом фігурують імена наступних представників менеджменту клубу: президент Андреа Аньєллі, віце-президент Павло Недвед та екс-спортивний директор клубу Фабіо Паратічі.

Поліція Турина здійснила обшук штаб-квартири "Ювентуса" та вилучила необхідні для розслідування документи, які будуть вивчені фінансовими та економічними експертами. Зокрема, у поле зору правоохоронців потрапив обмін Міралема П'янича на Артура із "Барселони" у 2020 році. У фінансових звітах цінність трансферу оцінювалася близько 50 мільйонів євро для обох клубів.

Раніше Фокус розповідав, що колишній генеральний директор "Ювентуса" Лучано Моджі хотів покінчити життя самогубством. Причиною для депресії функціонера було розслідування скандалу з договірними матчами, внаслідок якого "Ювентус" був оштрафований та понижений у класі.

У літнє міжсезоння "Ювентус" підписав контракт з новим тренером: "Стару Синьйору" знову очолив Массіміліано Алегрі. Він підписав контракт терміном на чотири роки, з окладом 9 мільйонів євро за сезон.

Також у літнє міжсезоння туринський клуб залишив португальський зірковий форвард Кріштіану Роналду. Він повернувся до "Манчестер Юнайтед", а "Ювентус" отримав компенсацію у розмірі 15 мільйонів євро.