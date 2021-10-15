Бывший директор "Ювентуса" думал о суициде во время коррупционного скандала

Бывшему руководителю "Ювентуса" было стыдно выходить на улицу и он хотел покончить с жизнью.

Экс-генеральный директор "Ювентуса" Лучано Моджи рассказал о подробностях своей депрессии во времена, когда туринский клуб заподозрили в организации и проведении договорных матчей.

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Тогда "Ювентус" был исключен из чемпионата Италии и понижен в Серию Б. Кроме того, клуб был лишен двух последних чемпионств.

"Мне хотелось провалиться от стыда и я не мог выйти нормально на улицу. Признаюсь, меня посещали мысли о суициде. Меня сделать козлом отпущения, все готовы были свалить все на меня и убить меня. Это был сущий кошмар наяву.

Телевидение, радио, газеты – везде раз за разом твердили о скандале в итальянском футболе, но я никогда не добивался преимущества нечестным путем, и то, что меня обвиняли в мошенничестве, причиняло боль. Я был подавлен. На меня словно целый дом обрушился. И если в итоге все судьи были оправданы, так какой ущерб нанесли футболу?" – рассказал Моджи в документальном фильме Netflix.

В нынешнем сезоне "Ювентус" лишился своей главной звезды Криштиану Роналду и после семи матчей идет на седьмом месте в чемпионате Италии, набрав 11 очков. В клуб также вернулся бывший тренер Массимилиано Аллегри, сменивший на посту главного тренера Андреа Пирло, отправленного в отставку из-за неудачных результатов команды в прошлом чемпионате.

Напомним, что тогда "Ювентус" вернулся в следующем году в высший дивизион чемпионата Италии, однако в первое время не мог выиграть чемпионат, вернув себе гегемонию в чемпионате лишь спустя годы упорной борьбы и перестроения команды, которую пришлось собирать, по сути, заново.