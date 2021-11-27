Под следствием: руководство футбольного клуба "Ювентус" подозревают в финансовых махинациях на 50 млн евро

Президент, вице-президент и бывший спортивный директор туринского клуба могут оказаться за решеткой.

Топ-менеджмент итальянского футбольного клуба "Ювентус" подозревается правоохранительными органами в финансовых махинациях, сообщает La Gazetta dello Sport.

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По информации издания, подозрения вызвали финансовые отчеты клуба за три сезона: в период с 2018 по 2021 года. Руководителям клуба инкриминируют фальсификации на 50 миллионов евро.

В следствии фигурируют имена следующих представителей менеджмента клуба: президент Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед и экс-спортивный директор клуба Фабио Паратичи.

Полиция Турина произвела обыск штаб-квартиры "Ювентуса" и изъяла необходимые для расследования документы, которые будут изучены финансовыми и экономическими экспертами. В частности, в поле зрения правоохранителей попал обмен Миралема Пьянича на Артура из "Барселоны" в 2020 году. В финансовых отчетах ценность трансфера оценивалась в сумму около 50 миллионов евро для обоих клубов.

Ранее Фокус рассказывал, что бывший генеральный директор "Ювентуса" Лучано Моджи хотел покончить жизнь самоубийством. Причиной для депрессии функционера было расследование скандала с договорными матчами, в результате которого "Ювентус" был оштрафован и понижен в классе.

В летнее межсезонье "Ювентус" подписал контракт с новым тренером: "Старую Синьору" снова возглавил Массимилиано Аллегри. Он подписал контракт сроком на четыре года, с окладом в 9 миллионов евро за сезон.

Также в летнее межсезонье туринский клуб покинул португальский звездный форвард Криштиану Роналду. Он вернулся в "Манчестер Юнайтед", а "Ювентус" получил компенсацию в размере 15 миллионов евро.