Британська королева знову скасувала різдвяний обід через COVID-19

Раніше 95-річна британська монарх щорічно влаштовувала традиційний захід для своєї великої родини перед Різдвом у Букінгемському палаці.

Уже другий рік поспіль королева Великобританії Єлизавета II скасовує передріздвяний сімейний обід через зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію на британських островах. Про це повідомляє CNN.

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Таке рішення має попереджувальний характер, оскільки вважається, що захід міг стати загрозою для багатьох людей.

95-річна королева традиційно проводить святковий обід для своєї великої родини напередодні Різдва в Букінгемському палаці. Минулорічний обід також було скасовано в зв'язку з пандемією. Раніше передбачалося, що захід відбудеться у Віндзорському замку у вівторок наступного тижня.

У попередні роки британська монарх запрошувала всю свою сім'ю в лондонську резиденцію, але згодом вона переїхала в Сандрінгем (графство Норфолк), де приймає найближчих родичів під час свят. Головною резиденцією королеви залишається Віндзорський замок, розташований неподалік Лондона.

Для королеви це буде перше Різдво, яке вона зустріне без свого чоловіка принца Філіпа, котрий помер у квітні у віці 73 років.

Різдвяний обід королеви вирішили скасувати після того, як головний лікар Англії виступив із попередженням про небезпеку, пов'язану з новим варіантом коронавірусу "омікрон". У понеділок стало відомо про першого британця, який помер від нового штаму COVID-19.

Раніше Фокус повідомляв, чому королева Єлизавета забороняє гру "Монополія". Повідомляється, що під час гри між членами королівської сім'ї розгоряються неабиякі пристрасті, і вони, як вважає королева Єлизавета II, стають "надто жорстокими". Тому "Монополія" і потрапила в немилість.