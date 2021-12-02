Журналісти дізналися, чому королева Єлизавета забороняє грати в "Монополію"

Члени королівської сім'ї не проти зіграти кілька партій у настільні ігри на Різдво, але "Монополія" при дворі під суворою забороною

Про королівську сім'ю ходить багато чуток, інколи ж правила, встановлені королевою Єлизаветою, стають надбанням громадськості. Деякі з них звучать цілком логічно, а деякі, як заборона на "Монополію", здаються дивною фантазією. Але журналісти нарешті з'ясували, чому економічна та стратегічна настільна гра, винайдена ще у 1930-ті роки, потрапила до королівської немилості. Про це повідомляє Heart Radio.

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Про заборону "Монополії" стало відомо із розповіді принца Ендрю. У грудні 2008 року він відвідав штаб-квартиру Leeds Building Society на Альбіон-стріт.

Герцог Йоркський отримав у подарунок настільну гру "Монополія". Але Ендрю від презенту чемно відмовився. Дослівно він заявив, що "нам не дозволено грати в "Монополію" вдома".

[ + – ] Гра "Монополія" Фото: Amazon

Таємниця "Монополії" була розкрита через роки, завдяки королівським експертам, які написали опус "Книга королівських правил: найдивніші правила королівської сім'ї".

Виявилося, що під час гри розпалюються пристрасть та азартність у членів королівської родини, які, на думку королеви Єлизавети II, стають "надто жорстокими". А їй це неприємно бачити, тому "Монополія" потрапила до опалу.

Втім, коли сім'я збереться на Різдво в Сандрінгамі, їм буде чим зайнятися.

25 числа всі члени сім'ї на чолі з Єлизаветою відвідають службу в церкві Святої Марії Магдалини в маєтку Сандрінгам.

[ + – ] Королівська сім'я у Сандрінгамі Фото: Getty Images

Потім вони дивитимуться трансляцію щорічної промови Її Величності. Також заплановані сімейна вечеря, прогулянка та риболовля.

Раніше в мережі з'явилися фото та відео різдвяних декорацій у Віндзорському замку. Величезне дерево прикрашене сотнями скляних куль та багатометровими гірляндами. Відвідувачі замку зможуть ними милуватися 3 січня.