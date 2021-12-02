Журналісти дізналися, чому королева Єлизавета забороняє грати в "Монополію"
Члени королівської сім'ї не проти зіграти кілька партій у настільні ігри на Різдво, але "Монополія" при дворі під суворою забороною
Про королівську сім'ю ходить багато чуток, інколи ж правила, встановлені королевою Єлизаветою, стають надбанням громадськості. Деякі з них звучать цілком логічно, а деякі, як заборона на "Монополію", здаються дивною фантазією. Але журналісти нарешті з'ясували, чому економічна та стратегічна настільна гра, винайдена ще у 1930-ті роки, потрапила до королівської немилості. Про це повідомляє Heart Radio.
Про заборону "Монополії" стало відомо із розповіді принца Ендрю. У грудні 2008 року він відвідав штаб-квартиру Leeds Building Society на Альбіон-стріт.
Герцог Йоркський отримав у подарунок настільну гру "Монополія". Але Ендрю від презенту чемно відмовився. Дослівно він заявив, що "нам не дозволено грати в "Монополію" вдома".
Таємниця "Монополії" була розкрита через роки, завдяки королівським експертам, які написали опус "Книга королівських правил: найдивніші правила королівської сім'ї".
Виявилося, що під час гри розпалюються пристрасть та азартність у членів королівської родини, які, на думку королеви Єлизавети II, стають "надто жорстокими". А їй це неприємно бачити, тому "Монополія" потрапила до опалу.
Втім, коли сім'я збереться на Різдво в Сандрінгамі, їм буде чим зайнятися.
25 числа всі члени сім'ї на чолі з Єлизаветою відвідають службу в церкві Святої Марії Магдалини в маєтку Сандрінгам.
Потім вони дивитимуться трансляцію щорічної промови Її Величності. Також заплановані сімейна вечеря, прогулянка та риболовля.
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