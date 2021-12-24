Королева Елизавета II трогательно почтила память покойного мужа в рождественском обращении

На столе перед королевой стояло фото, сделанное на годовщину свадьбы с принцем Филиппом, а на ее груди красовалась памятная брошь.

95-летняя королева Великобритании Елизавета II записала рождественское обращение к нации, и хотя оно выйдет только сегодня вечером, в Сети уже появились фото со съемок, сообщает People.

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Во время записи монарх почтила память своего супруга, принца Филиппа, который скончался 9 апреля, не дожив два месяца до своего 100-летнего юбилея.

На столе, где обычно стоят несколько семейных снимков с детьми и внуками, в этом году Елизавета оставила одну фотографию. На ней она запечатлена вместе с мужем, и они стоят, смотря друг на друга и улыбаясь. Кадр сделан на празднования годовщины свадьбы в загородном доме Broadlands

Еще одна демонстрация любви к покойному мужу, которую тоже отметили журналисты, – любимая брошь "Сапфировая хризантема" на красном наряде королевы, которую она надела на фотосессию в медовый месяц в ноябре 1947 года. Ее же она надевала во время празднования бриллиантовой свадьбы пары в 2007 году. Образ также дополняло традиционное жемчужное ожерелье.

[ + – ] Рождественская речь Елизаветы II в 2021 году

Рождественская речь была записана в Белой гостиной Виндзорского замка. Обращение королевы к подданным в Рождество – давняя традиция, и сотни тысяч людей по всему миру смотрят ее. Отец королевы Елизаветы король Георг VI начал традицию рождественских обращений в 1932 году по радио. Свое первое рождественское обращение Елизавета произнесла по радио в 1952 году и по телевидению в 1957 году в возрасте 26 лет, всего через несколько месяцев после смерти отца и до ее коронации.

[ + – ] Первое телевизионное рождественское приветствие королевы, 1957 год Фото: Getty Images

Первое Рождество без мужа будет для Елизаветы II непростым. Принц Гарри и Меган Маркл, которых она ждала на праздники в гости, заявили, что не прилетят из-за занятости. Сама королева не сможет провести выходные в Сандрингеме из-за вспышки коронавируса в стране и останется в Виндзорском замке.

К ней должны были присоединиться дети и внуки, но уже известно, что принц Уильям с семьей не смогут этого сделать. Не навестит мать и принцесса Анна.

Будет ли там принц Эндрю, судебное разбирательство с участием которого разворачивается в США, пока неизвестно.