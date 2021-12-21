Королева нарушит многолетнюю рождественскую традицию из-за опасений за свое здоровье

Из-за всплеска новой волны коронавируса и разгула штамма Омикрон королева предусмотрительно решила не рисковать и останется на Рождество в Виндзоре.

Британская королева Елизавета II после отмены традиционного предрождественского обеда в Букингемском дворце из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране, пошла еще дальше и отказалась от идеи провести Рождество в Сандрингеме, что делала много десятилетий подряд, пишет Daily Mail.

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Она должна была уехать в Сандрингем 22 декабря. Принц Чарльз и Камилла, герцог и герцогиня Кембриджские со своими детьми, принц Эндрю с дочерьми Беатрис и Евгенией, а также семья принца Эдварда и Софи Уэссекс планировали присоединиться к королеве на торжествах на этой неделе.

Вместо этого монарх будет в Виндзорском замке, где ее навестит семья в течение праздничного периода, соблюдая соответствующие инструкции. Что касается рождественской службы, то вместо того, чтобы присоединиться к прихожанам из 200 человек в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, королева посетит сокращенное богослужение в Виндзорском замке.

Ее Величество уже пропустила свою обычную церковную службу в Виндзоре в рамках мер, принимаемых для защиты традиционных рождественских праздников, которые проводятся в Сандрингеме с 1988 года. В прошлом году впервые за более чем 30 лет королева провела Рождество не в Сандрингеме, а в Виндзорском замке, где вместе с мужем, покойным ныне принцем Филиппом была на изоляции из-за пандемии.

В этом году Елизавета II встретит праздник в статусе вдовы, и члены семьи готовятся сплотиться вокруг нее, чтобы ей не пришлось проводить его в одиночестве.

Здоровье королевы вызывает тревогу у ее подданных. Она была вынуждена отказаться от нескольких своих обязательств за последние два месяца, включая визит в Северную Ирландию.

Напомним, недавно Елизавета II попросила принца Уильяма не летать на вертолете с семьей в плохую погоду. Королева опасается несчастного случая, который, в случае гибели двух и больше наследников престола может привести к конституционному кризису и разрыву линии преемственности. Не так давно монарх потеряла свою близкую подругу, герцогиню Графтонскую, которой был 101 год.