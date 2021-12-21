Королева порушить багаторічну різдвяну традицію через побоювання за своє здоров'я

Через сплеск нової хвилі коронавірусу та розгулу штаму Омікрон королева передбачливо вирішила не ризикувати і залишиться на Різдво у Віндзорі.

Британська королева Єлизавета II після скасування традиційного передріздвяного обіду в Букінгемському палаці через погіршення ситуації з коронавірусом у країні пішла ще далі і відмовилася від ідеї провести Різдво в Сандрінгемі, що робила багато десятиліть поспіль, пише Daily Mail.

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Вона мала виїхати до Сандрінгема 22 грудня. Принц Чарльз і Камілла, герцог і герцогиня Кембриджські зі своїми дітьми, принц Ендрю з дочками Беатріс та Євгенією, а також сім'я принца Едварда та Софі Вессекс планували приєднатися до королеви на урочистостях цього тижня.

Натомість монархиня буде у Віндзорському замку, де її відвідає сім'я протягом святкового періоду, дотримуючись відповідних інструкцій. Щодо різдвяної служби, то замість того, щоб приєднатися до парафіян з 200 осіб у церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі, королева відвідає скорочене богослужіння у Віндзорському замку.

Її Величність вже пропустила свою звичайну церковну службу у Віндзорі у межах заходів, які вживаються для захисту традиційних різдвяних свят, що проводяться в Сандрінгемі з 1988 року. Минулого року вперше за більш ніж 30 років королева провела Різдво не в Сандрінгемі, а у Віндзорському замку, де разом із чоловіком, покійним нині принцом Філіпом, була на ізоляції через пандемію.

Цього року Єлизавета II зустріне свято у статусі вдови, і члени сім'ї готуються згуртуватися навколо неї, щоб їй не довелося проводити його на самоті.

Здоров'я королеви викликає тривогу у її підданих. Вона була змушена відмовитись від кількох своїх зобов'язань за останні два місяці, включаючи візит до Північної Ірландії.

Нагадаємо, нещодавно Єлизавета II попросила принца Вільяма не літати на гелікоптері з сім'єю у погану погоду. Королева побоюється нещасного випадку, який у разі загибелі двох і більше спадкоємців престолу може призвести до конституційної кризи та розриву лінії наступності. Нещодавно монархиня втратила свою близьку подругу, герцогиню Графтонську, якій був 101 рік.