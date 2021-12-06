Другий важкий удар за рік. Єлизавета II втратила близьку подругу

Герцогиня Графтонська служила королеві 69 років і залишалася її найвідданішою фрейліною до останнього дня життя. Їй був 101 рік.

Анна Фортуна ФіцРой, герцогиня Графтонська, господиня Мантій королеви та її старша фрейліна, померла у віці 101 рік, повідомляє Daily Mail.

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Герцогиня Графтон служила королеві з першого дня її коронації та була однією з її найближчих і найвідданіших подруг. Єлизавета II навіть хрестила третю дитину фрейліни, дочку Вірджинію Мері Елізабет, у 1954 році.

Анна Фортуна Сміт народилася 24 лютого 1920 року в аристократичній сім'ї баронів, фінансистів і представників банківської династії Smith's Bank of Nottingham. Фінустанова була заснована в 1658 Томасом Смітом. У 1946 Анна вийшла заміж за 11-го герцога Графтона Г'ю ФіцРоя, якому народила п'ятьох дітей: двох синів і трьох дочок. У 2011 році герцогиня овдовіла.

[ + – ] Анна Фортуна ФіцРой Фото: Вiкiпедiя

Уперше Анна приєдналася до королівського двору в 1953 році, в рік коронації Єлизавети II, як пані опочивальні. У 1967 році вона стала правителькою вбиральні королеви. Герцогиня Графтонська була однією з двох господарок мантій під час правління королеви, раніше вона відповідала за одяг і прикраси монарха. До неї посаду Хазяйки мантії займала Мері Кавендіш, овдовіла герцогиня Девонширська, яка виконувала ці обов'язки з 1953 по 1967 рік.

Під час служби в Букінгемському палаці вона чергувала на всіх найважливіших королівських заходах, включаючи державні візити та відкриття парламенту. Її роль також включала загальну відповідальність за туалети придворних дам – друзів і помічників королеви.

[ + – ] Герцогиня Графтонська (у центрі) супроводжувала королеву в усіх поїздках Фото: Getty Images

Герцогиня Графтонська була нагороджена Королівським Вікторіанським орденом (командор) на Новорічних святах 1965 року, пізніше підвищена до Дами-Командора на Новорічних святах 1970 року та Великого Хреста Дами в День народження королеви 1980 року.

[ + – ] Єлизавета II була хрещеною матір'ю доньки герцогині Графтонської Фото: Getty Images

До самої смерті герцогиня залишалася найвірнішою подругою Єлизавети II, і її відхід став для королеви не меншим ударом, ніж Мегзіт минулого року та смерть чоловіка, принца Філіпа, якого не стало 9 квітня цього року.

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